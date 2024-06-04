Объем торгов МосБиржи в мае вырос на 34% год к году, до 126,7 трлн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года увеличился на 34,4%, до 126,7 трлн рублей с 94,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%, со 124,9 трлн рублей.

В январе-мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 30,6%, до 595,4 трлн рублей с 455,9 трлн рублей.

Объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2024 г. и маем 2023 г.:

Май 2024 г. Апрель 2024 г. Май 2023 г. М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 21 23 21 -8,7% 0,0% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 5 419 7 042 4 393 -23,1% 23,4% Рынок акций, ДР и паев 2 505 2 926 1 826 -14,4% 37,2% Вторичные торги 2 505 2 899 1 826 -13,6% 37,2% акции российских эмитентов 2 262 2 620 1 773 -13,7% 27,6% паи и ETF 243 279 53 -12,8% 362,1% Размещения/Выкуп 0 27 0 -100,0% -100,0% Рынок облигаций 2 913 4 117 2 567 -29,2% 13,5% Вторичные торги 780 943 688 -17,4% 13,2% -ОФЗ/ОБР 414 402 262 3,1% 58,0% -прочие облигации 365 542 426 -32,6% -14,3% Размещения 2 134 3 173 1 879 -32,8% 13,6% -ОФЗ/ОБР 88 272 285 -67,5% -69,0% -прочие облигации - кроме однодневных 710 592 413 19,9% 71,8% -прочие облигации - однодневные 1 336 2 309 1 180 -42,1% 13,2% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 84 694 83 774 62 935 1,1% 34,6% Операции РЕПО 64 568 62 672 45 422 3,0% 42,2% -РЕПО без ЦК 321 607 780 -47,2% -58,9% -РЕПО с ЦК 35 615 38 166 24 802 -6,7% 43,6% -РЕПО с ЦК с КСУ 26 524 22 484 15 273 18,0% 73,7% -РЕПО с СУО в НРД 2 107 1 414 4 567 49,0% -53,9% Депозиты и кредиты 20 127 21 102 17 513 -4,6% 14,9% ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 29 337 26 879 21 034 9,1% 39,5% Сделки спот 10 492 9 700 7 929 8,2% 32,3% Сделки своп и форварды 18 845 17 179 13 104 9,7% 43,8% СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 174 7 184 5 857 -0,1% 22,5% Фьючерсы 6 944 6 941 5 653 0,0% 22,8% Опционы 230 243 204 -5,5% 12,3% ТОВАРНЫЙ РЫНОК 58 66 30 -13,1% 93,4% Рынок драгоценных металлов 52 60 26 -12,8% 105,2% Рынок зерна и сахара 5 6 4 -15,2% 23,7% ВСЕГО 126 682 124 946 94 249 1,4% 34,4%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-мае 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2023 г.: