Объем торгов МосБиржи в мае вырос на 34% год к году, до 126,7 трлн рублей
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года увеличился на 34,4%, до 126,7 трлн рублей с 94,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%, со 124,9 трлн рублей.
В январе-мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 30,6%, до 595,4 трлн рублей с 455,9 трлн рублей.
Объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2024 г. и маем 2023 г.:
|Май 2024 г.
|Апрель 2024 г.
|Май 2023 г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|21
|23
|21
|-8,7%
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|5 419
|7 042
|4 393
|-23,1%
|23,4%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 505
|2 926
|1 826
|-14,4%
|37,2%
|Вторичные торги
|2 505
|2 899
|1 826
|-13,6%
|37,2%
|акции российских эмитентов
|2 262
|2 620
|1 773
|-13,7%
|27,6%
|паи и ETF
|243
|279
|53
|-12,8%
|362,1%
|Размещения/Выкуп
|0
|27
|0
|-100,0%
|-100,0%
|Рынок облигаций
|2 913
|4 117
|2 567
|-29,2%
|13,5%
|Вторичные торги
|780
|943
|688
|-17,4%
|13,2%
|-ОФЗ/ОБР
|414
|402
|262
|3,1%
|58,0%
|-прочие облигации
|365
|542
|426
|-32,6%
|-14,3%
|Размещения
|2 134
|3 173
|1 879
|-32,8%
|13,6%
|-ОФЗ/ОБР
|88
|272
|285
|-67,5%
|-69,0%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|710
|592
|413
|19,9%
|71,8%
|-прочие облигации - однодневные
|1 336
|2 309
|1 180
|-42,1%
|13,2%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|84 694
|83 774
|62 935
|1,1%
|34,6%
|Операции РЕПО
|64 568
|62 672
|45 422
|3,0%
|42,2%
|-РЕПО без ЦК
|321
|607
|780
|-47,2%
|-58,9%
|-РЕПО с ЦК
|35 615
|38 166
|24 802
|-6,7%
|43,6%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|26 524
|22 484
|15 273
|18,0%
|73,7%
|-РЕПО с СУО в НРД
|2 107
|1 414
|4 567
|49,0%
|-53,9%
|Депозиты и кредиты
|20 127
|21 102
|17 513
|-4,6%
|14,9%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|29 337
|26 879
|21 034
|9,1%
|39,5%
|Сделки спот
|10 492
|9 700
|7 929
|8,2%
|32,3%
|Сделки своп и форварды
|18 845
|17 179
|13 104
|9,7%
|43,8%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|7 174
|7 184
|5 857
|-0,1%
|22,5%
|Фьючерсы
|6 944
|6 941
|5 653
|0,0%
|22,8%
|Опционы
|230
|243
|204
|-5,5%
|12,3%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|58
|66
|30
|-13,1%
|93,4%
|Рынок драгоценных металлов
|52
|60
|26
|-12,8%
|105,2%
|Рынок зерна и сахара
|5
|6
|4
|-15,2%
|23,7%
|ВСЕГО
|126 682
|124 946
|94 249
|1,4%
|34,4%
Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-мае 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2023 г.:
|5 мес. 2024 г.
|5 мес. 2023 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|105
|103
|2
|1,9%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|30 045
|18 047
|11 999
|66,5%
|Рынок акций, ДР и паев
|12 041
|6 744
|5 297
|78,5%
|Вторичные торги
|11 992
|6 743
|5 248
|77,8%
|акции российских эмитентов
|10 861
|6 453
|4 408
|68,3%
|паи и ETF
|1 131
|290
|840
|289,2%
|Размещения/Выкуп
|49
|1
|49
|9162,5%
|Рынок облигаций
|18 004
|11 303
|6 702
|59,3%
|Вторичные торги
|4 087
|3 604
|483
|13,4%
|-ОФЗ/ОБР
|1 915
|1 600
|315
|19,7%
|-прочие облигации
|2 172
|2 004
|168
|8,4%
|Размещения
|13 917
|7 699
|6 218
|80,8%
|-ОФЗ/ОБР
|1 087
|1 113
|(27)
|-2,4%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|2 887
|2 041
|847
|41,5%
|-прочие облигации - однодневные
|9 944
|4 545
|5 398
|118,8%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|387 686
|309 233
|78 453
|25,4%
|Операции РЕПО
|305 237
|217 749
|87 488
|40,2%
|-РЕПО без ЦК
|2 266
|6 520
|(4 254)
|-65,3%
|-РЕПО с ЦК
|178 380
|116 394
|61 986
|53,3%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|114 503
|66 104
|48 398
|73,2%
|-РЕПО с СУО в НРД
|10 088
|28 731
|(18 642)
|-64,9%
|Депозиты и кредиты
|82 449
|91 484
|(9 035)
|-9,9%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|141 898
|103 845
|38 054
|36,6%
|Сделки спот
|49 893
|36 231
|13 662
|37,7%
|Сделки своп и форварды
|92 005
|67 614
|24 391
|36,1%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|35 438
|24 655
|10 782
|43,7%
|Фьючерсы
|34 245
|23 792
|10 453
|43,9%
|Опционы
|1 193
|863
|330
|38,2%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|316
|128
|188
|146,2%
|Рынок драгоценных металлов
|282
|112
|170
|151,9%
|Рынок зерна и сахара
|34
|16
|18
|107,5%
|ВСЕГО
|595 383
|455 908
|139 475
|30,6%