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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Объем торгов МосБиржи в мае вырос на 34% год к году, до 126,7 трлн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года увеличился на 34,4%, до 126,7 трлн рублей с 94,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%, со 124,9 трлн рублей.

В январе-мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 30,6%, до 595,4 трлн рублей с 455,9 трлн рублей.

Объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с апрелем 2024 г. и маем 2023 г.:

Май 2024 г. Апрель 2024 г. Май 2023 г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 21 23 21 -8,7% 0,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 5 419 7 042 4 393 -23,1% 23,4%
Рынок акций, ДР и паев 2 505 2 926 1 826 -14,4% 37,2%
Вторичные торги 2 505 2 899 1 826 -13,6% 37,2%
акции российских эмитентов 2 262 2 620 1 773 -13,7% 27,6%
паи и ETF 243 279 53 -12,8% 362,1%
Размещения/Выкуп 0 27 0 -100,0% -100,0%
Рынок облигаций 2 913 4 117 2 567 -29,2% 13,5%
Вторичные торги 780 943 688 -17,4% 13,2%
-ОФЗ/ОБР 414 402 262 3,1% 58,0%
-прочие облигации 365 542 426 -32,6% -14,3%
Размещения 2 134 3 173 1 879 -32,8% 13,6%
-ОФЗ/ОБР 88 272 285 -67,5% -69,0%
-прочие облигации - кроме однодневных 710 592 413 19,9% 71,8%
-прочие облигации - однодневные 1 336 2 309 1 180 -42,1% 13,2%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 84 694 83 774 62 935 1,1% 34,6%
Операции РЕПО 64 568 62 672 45 422 3,0% 42,2%
-РЕПО без ЦК 321 607 780 -47,2% -58,9%
-РЕПО с ЦК 35 615 38 166 24 802 -6,7% 43,6%
-РЕПО с ЦК с КСУ 26 524 22 484 15 273 18,0% 73,7%
-РЕПО с СУО в НРД 2 107 1 414 4 567 49,0% -53,9%
Депозиты и кредиты 20 127 21 102 17 513 -4,6% 14,9%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 29 337 26 879 21 034 9,1% 39,5%
Сделки спот 10 492 9 700 7 929 8,2% 32,3%
Сделки своп и форварды 18 845 17 179 13 104 9,7% 43,8%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 174 7 184 5 857 -0,1% 22,5%
Фьючерсы 6 944 6 941 5 653 0,0% 22,8%
Опционы 230 243 204 -5,5% 12,3%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 58 66 30 -13,1% 93,4%
Рынок драгоценных металлов 52 60 26 -12,8% 105,2%
Рынок зерна и сахара 5 6 4 -15,2% 23,7%
ВСЕГО 126 682 124 946 94 249 1,4% 34,4%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-мае 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-маем 2023 г.:

5 мес. 2024 г. 5 мес. 2023 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 105 103 2 1,9%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 30 045 18 047 11 999 66,5%
Рынок акций, ДР и паев 12 041 6 744 5 297 78,5%
Вторичные торги 11 992 6 743 5 248 77,8%
акции российских эмитентов 10 861 6 453 4 408 68,3%
паи и ETF 1 131 290 840 289,2%
Размещения/Выкуп 49 1 49 9162,5%
Рынок облигаций 18 004 11 303 6 702 59,3%
Вторичные торги 4 087 3 604 483 13,4%
-ОФЗ/ОБР 1 915 1 600 315 19,7%
-прочие облигации 2 172 2 004 168 8,4%
Размещения 13 917 7 699 6 218 80,8%
-ОФЗ/ОБР 1 087 1 113 (27) -2,4%
-прочие облигации - кроме однодневных 2 887 2 041 847 41,5%
-прочие облигации - однодневные 9 944 4 545 5 398 118,8%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 387 686 309 233 78 453 25,4%
Операции РЕПО 305 237 217 749 87 488 40,2%
-РЕПО без ЦК 2 266 6 520 (4 254) -65,3%
-РЕПО с ЦК 178 380 116 394 61 986 53,3%
-РЕПО с ЦК с КСУ 114 503 66 104 48 398 73,2%
-РЕПО с СУО в НРД 10 088 28 731 (18 642) -64,9%
Депозиты и кредиты 82 449 91 484 (9 035) -9,9%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 141 898 103 845 38 054 36,6%
Сделки спот 49 893 36 231 13 662 37,7%
Сделки своп и форварды 92 005 67 614 24 391 36,1%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 35 438 24 655 10 782 43,7%
Фьючерсы 34 245 23 792 10 453 43,9%
Опционы 1 193 863 330 38,2%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 316 128 188 146,2%
Рынок драгоценных металлов 282 112 170 151,9%
Рынок зерна и сахара 34 16 18 107,5%
ВСЕГО 595 383 455 908 139 475 30,6%

Московская биржа
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