Объем торгов МосБиржи в апреле вырос на 38% год к году, до 124,9 трлн рублей
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 38,4%, до 124,9 трлн рублей с 90,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с мартом 2024 года объем торгов вырос на 0,4%, со 124,5 трлн рублей.
В январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов увеличился на 29,6%, до 468,7 трлн рублей с 361,7 трлн рублей.
Объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2024 г. и апрелем 2023 г.:
|Апрель 2024 г.
|Март 2024 г.
|Апрель 2023 г.
|М/М
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|23
|20
|20
|0,15
|0,15
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|7 042
|6 829
|3 948
|3,1%
|78,4%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 926
|2 582
|1 614
|13,3%
|81,3%
|Вторичные торги
|2 899
|2 569
|1 614
|12,9%
|79,7%
|акции российских эмитентов
|2 620
|2 339
|1 560
|12,0%
|67,9%
|паи и ETF
|279
|230
|54
|21,4%
|419,8%
|Размещения/Выкуп
|27
|13
|0
|102,8%
|5479,7%
|Рынок облигаций
|4 117
|4 248
|2 334
|-3,1%
|76,4%
|Вторичные торги
|943
|958
|838
|-1,5%
|12,6%
|-ОФЗ/ОБР
|402
|439
|427
|-8,4%
|-5,9%
|-прочие облигации
|542
|519
|411
|4,3%
|31,8%
|Размещения
|3 173
|3 290
|1 496
|-3,5%
|112,1%
|-ОФЗ/ОБР
|272
|247
|202
|10,4%
|34,7%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|592
|733
|361
|-19,2%
|63,7%
|-прочие облигации - однодневные
|2 309
|2 310
|932
|-0,1%
|147,6%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|83 774
|79 149
|59 369
|5,8%
|41,1%
|Операции РЕПО
|62 672
|60 291
|45 083
|3,9%
|39,0%
|-РЕПО без ЦК
|607
|745
|1 310
|-18,5%
|-53,7%
|-РЕПО с ЦК
|38 166
|37 072
|24 547
|3,0%
|55,5%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|22 484
|20 758
|14 241
|8,3%
|57,9%
|-РЕПО с СУО в НРД
|1 414
|1 717
|4 984
|-17,6%
|-71,6%
|Депозиты и кредиты
|21 102
|18 858
|14 287
|11,9%
|47,7%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|26 879
|30 564
|21 872
|-12,1%
|22,9%
|Сделки спот
|9 700
|10 687
|7 560
|-9,2%
|28,3%
|Сделки своп и форварды
|17 179
|19 878
|14 312
|-13,6%
|20,0%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|7 184
|7 844
|5 026
|-8,4%
|42,9%
|Фьючерсы
|6 941
|7 610
|4 836
|-8,8%
|43,5%
|Опционы
|243
|233
|191
|4,1%
|27,4%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|66
|73
|44
|-9,7%
|50,9%
|Рынок драгоценных металлов
|60
|68
|40
|-11,5%
|49,4%
|Рынок зерна и сахара
|6
|6
|4
|12,1%
|66,5%
|ВСЕГО
|124 946
|124 460
|90 260
|0,4%
|38,4%
Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-апреле 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2023 г.:
|4 мес. 2024 г.
|4 мес. 2023 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во рабочих дней
|84
|82
|2
|2,4%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|24 627
|13 654
|10 973
|80,4%
|Рынок акций, ДР и паев
|9 536
|4 918
|4 618
|93,9%
|Вторичные торги
|9 487
|4 918
|4 569
|92,9%
|акции российских эмитентов
|8 599
|4 680
|3 920
|83,8%
|паи и ETF
|887
|238
|649
|273,1%
|Размещения/Выкуп
|49
|1
|49
|9211,0%
|Рынок облигаций
|15 091
|8 736
|6 355
|72,7%
|Вторичные торги
|3 307
|2 915
|392
|13,4%
|-ОФЗ/ОБР
|1 501
|1 338
|163
|12,2%
|-прочие облигации
|1 807
|1 578
|229
|14,5%
|Размещения
|11 783
|5 821
|5 963
|102,4%
|-ОФЗ/ОБР
|998
|828
|170
|20,5%
|-прочие облигации - кроме однодневных
|2 177
|1 627
|550
|33,8%
|-прочие облигации - однодневные
|8 608
|3 365
|5 243
|155,8%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|302 991
|246 298
|56 693
|23,0%
|Операции РЕПО
|240 669
|172 327
|68 342
|39,7%
|-РЕПО без ЦК
|1 945
|5 740
|(3 795)
|-66,1%
|-РЕПО с ЦК
|142 765
|91 591
|51 174
|55,9%
|-РЕПО с ЦК с КСУ
|87 978
|50 832
|37 146
|73,1%
|-РЕПО с СУО в НРД
|7 981
|24 164
|(16 183)
|-67,0%
|Депозиты и кредиты
|62 322
|73 971
|(11 649)
|-15,7%
|ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
|112 553
|82 811
|29 741
|35,9%
|Сделки спот
|39 401
|28 302
|11 099
|39,2%
|Сделки своп и форварды
|73 151
|54 510
|18 642
|34,2%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|28 264
|18 798
|9 466
|50,4%
|Фьючерсы
|27 301
|18 139
|9 161
|50,5%
|Опционы
|963
|659
|304
|46,2%
|ТОВАРНЫЙ РЫНОК
|258
|99
|160
|162,1%
|Рынок драгоценных металлов
|230
|86
|143
|165,6%
|Рынок зерна и сахара
|29
|12
|17
|137,2%
|ВСЕГО
|468 693
|361 660
|107 033
|29,6%