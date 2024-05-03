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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Объем торгов МосБиржи в апреле вырос на 38% год к году, до 124,9 трлн рублей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 38,4%, до 124,9 трлн рублей с 90,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с мартом 2024 года объем торгов вырос на 0,4%, со 124,5 трлн рублей.

В январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов увеличился на 29,6%, до 468,7 трлн рублей с 361,7 трлн рублей.

Объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2024 г. и апрелем 2023 г.:

Апрель 2024 г. Март 2024 г. Апрель 2023 г. М/М Г/Г
Кол-во рабочих дней 23 20 20 0,15 0,15
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 7 042 6 829 3 948 3,1% 78,4%
Рынок акций, ДР и паев 2 926 2 582 1 614 13,3% 81,3%
Вторичные торги 2 899 2 569 1 614 12,9% 79,7%
акции российских эмитентов 2 620 2 339 1 560 12,0% 67,9%
паи и ETF 279 230 54 21,4% 419,8%
Размещения/Выкуп 27 13 0 102,8% 5479,7%
Рынок облигаций 4 117 4 248 2 334 -3,1% 76,4%
Вторичные торги 943 958 838 -1,5% 12,6%
-ОФЗ/ОБР 402 439 427 -8,4% -5,9%
-прочие облигации 542 519 411 4,3% 31,8%
Размещения 3 173 3 290 1 496 -3,5% 112,1%
-ОФЗ/ОБР 272 247 202 10,4% 34,7%
-прочие облигации - кроме однодневных 592 733 361 -19,2% 63,7%
-прочие облигации - однодневные 2 309 2 310 932 -0,1% 147,6%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 83 774 79 149 59 369 5,8% 41,1%
Операции РЕПО 62 672 60 291 45 083 3,9% 39,0%
-РЕПО без ЦК 607 745 1 310 -18,5% -53,7%
-РЕПО с ЦК 38 166 37 072 24 547 3,0% 55,5%
-РЕПО с ЦК с КСУ 22 484 20 758 14 241 8,3% 57,9%
-РЕПО с СУО в НРД 1 414 1 717 4 984 -17,6% -71,6%
Депозиты и кредиты 21 102 18 858 14 287 11,9% 47,7%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 26 879 30 564 21 872 -12,1% 22,9%
Сделки спот 9 700 10 687 7 560 -9,2% 28,3%
Сделки своп и форварды 17 179 19 878 14 312 -13,6% 20,0%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 184 7 844 5 026 -8,4% 42,9%
Фьючерсы 6 941 7 610 4 836 -8,8% 43,5%
Опционы 243 233 191 4,1% 27,4%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 66 73 44 -9,7% 50,9%
Рынок драгоценных металлов 60 68 40 -11,5% 49,4%
Рынок зерна и сахара 6 6 4 12,1% 66,5%
ВСЕГО 124 946 124 460 90 260 0,4% 38,4%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-апреле 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2023 г.:

4 мес. 2024 г. 4 мес. 2023 г. Г-Г Г/Г
Кол-во рабочих дней 84 82 2 2,4%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 24 627 13 654 10 973 80,4%
Рынок акций, ДР и паев 9 536 4 918 4 618 93,9%
Вторичные торги 9 487 4 918 4 569 92,9%
акции российских эмитентов 8 599 4 680 3 920 83,8%
паи и ETF 887 238 649 273,1%
Размещения/Выкуп 49 1 49 9211,0%
Рынок облигаций 15 091 8 736 6 355 72,7%
Вторичные торги 3 307 2 915 392 13,4%
-ОФЗ/ОБР 1 501 1 338 163 12,2%
-прочие облигации 1 807 1 578 229 14,5%
Размещения 11 783 5 821 5 963 102,4%
-ОФЗ/ОБР 998 828 170 20,5%
-прочие облигации - кроме однодневных 2 177 1 627 550 33,8%
-прочие облигации - однодневные 8 608 3 365 5 243 155,8%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 302 991 246 298 56 693 23,0%
Операции РЕПО 240 669 172 327 68 342 39,7%
-РЕПО без ЦК 1 945 5 740 (3 795) -66,1%
-РЕПО с ЦК 142 765 91 591 51 174 55,9%
-РЕПО с ЦК с КСУ 87 978 50 832 37 146 73,1%
-РЕПО с СУО в НРД 7 981 24 164 (16 183) -67,0%
Депозиты и кредиты 62 322 73 971 (11 649) -15,7%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 112 553 82 811 29 741 35,9%
Сделки спот 39 401 28 302 11 099 39,2%
Сделки своп и форварды 73 151 54 510 18 642 34,2%
СРОЧНЫЙ РЫНОК 28 264 18 798 9 466 50,4%
Фьючерсы 27 301 18 139 9 161 50,5%
Опционы 963 659 304 46,2%
ТОВАРНЫЙ РЫНОК 258 99 160 162,1%
Рынок драгоценных металлов 230 86 143 165,6%
Рынок зерна и сахара 29 12 17 137,2%
ВСЕГО 468 693 361 660 107 033 29,6%

Московская биржа
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