Объем торгов МосБиржи в апреле вырос на 38% год к году, до 124,9 трлн рублей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 38,4%, до 124,9 трлн рублей с 90,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с мартом 2024 года объем торгов вырос на 0,4%, со 124,5 трлн рублей.

В январе-апреле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов увеличился на 29,6%, до 468,7 трлн рублей с 361,7 трлн рублей.

Объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2024 г. и апрелем 2023 г.:

Апрель 2024 г. Март 2024 г. Апрель 2023 г. М/М Г/Г Кол-во рабочих дней 23 20 20 0,15 0,15 ФОНДОВЫЙ РЫНОК 7 042 6 829 3 948 3,1% 78,4% Рынок акций, ДР и паев 2 926 2 582 1 614 13,3% 81,3% Вторичные торги 2 899 2 569 1 614 12,9% 79,7% акции российских эмитентов 2 620 2 339 1 560 12,0% 67,9% паи и ETF 279 230 54 21,4% 419,8% Размещения/Выкуп 27 13 0 102,8% 5479,7% Рынок облигаций 4 117 4 248 2 334 -3,1% 76,4% Вторичные торги 943 958 838 -1,5% 12,6% -ОФЗ/ОБР 402 439 427 -8,4% -5,9% -прочие облигации 542 519 411 4,3% 31,8% Размещения 3 173 3 290 1 496 -3,5% 112,1% -ОФЗ/ОБР 272 247 202 10,4% 34,7% -прочие облигации - кроме однодневных 592 733 361 -19,2% 63,7% -прочие облигации - однодневные 2 309 2 310 932 -0,1% 147,6% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 83 774 79 149 59 369 5,8% 41,1% Операции РЕПО 62 672 60 291 45 083 3,9% 39,0% -РЕПО без ЦК 607 745 1 310 -18,5% -53,7% -РЕПО с ЦК 38 166 37 072 24 547 3,0% 55,5% -РЕПО с ЦК с КСУ 22 484 20 758 14 241 8,3% 57,9% -РЕПО с СУО в НРД 1 414 1 717 4 984 -17,6% -71,6% Депозиты и кредиты 21 102 18 858 14 287 11,9% 47,7% ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 26 879 30 564 21 872 -12,1% 22,9% Сделки спот 9 700 10 687 7 560 -9,2% 28,3% Сделки своп и форварды 17 179 19 878 14 312 -13,6% 20,0% СРОЧНЫЙ РЫНОК 7 184 7 844 5 026 -8,4% 42,9% Фьючерсы 6 941 7 610 4 836 -8,8% 43,5% Опционы 243 233 191 4,1% 27,4% ТОВАРНЫЙ РЫНОК 66 73 44 -9,7% 50,9% Рынок драгоценных металлов 60 68 40 -11,5% 49,4% Рынок зерна и сахара 6 6 4 12,1% 66,5% ВСЕГО 124 946 124 460 90 260 0,4% 38,4%

Объем торгов на рынках Московской биржи в январе-апреле 2024 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2023 г.: