Греф заявил, что экономика РФ сильно перегрета

Поэтому жесткая политика Банка России рациональна, считает глава Сбера

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российская экономика находится в состоянии перегрева, поэтому жесткая политика Банка России рациональна, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Высокая ставка всегда тормозит развитие экономики, естественно. Что сейчас делает Центральный банк? Он тормозит развитие экономики, потому что экономика перегрета очевидно", - сообщил Греф в Совете Федерации во вторник.

"У нас экономика точно и сильно перегрета, у нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности - на уровне 84%. Это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно", - подчеркнул глава Сбербанка.

"ЦБ проводит, на мой взгляд, достаточно рациональную политику сейчас. Хотя она неприятная, но она рациональная. Другого пути нет. Мы знаем примерно, когда по политическим причинам не поднимали ставки, и потом чем это заканчивалось. Последний пример - Турция", - отметил Греф.

По его словам, период времени с высокими ставками просто надо пережить.

"Будем надеяться, что все-таки этот цикл в какой-то момент времени закончится, он подходит к пределу, и мы вернемся к более-менее нормальным значениям", - заявил глава банка.

Он пояснил, что рост цен происходит на фоне сочетания бюджетного и кредитного импульсов.

Рост доходов граждан приводит не только к росту их сбережений, но и к тому, что заемщики становятся более кредитоспособными.

"Те, кто вчера были некредитоспособными, они становятся кредитоспособными, и они начинают брать больше кредитов, несмотря на то, что ставки по кредитам достаточно высоки", - добавил он.