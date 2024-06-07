Экономика России растет по верхней границе прогноза ЦБ на 2024 год в 2,5-3,5%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Динамика российского ВВП, по предварительной оценке Банка России, проходит по верхней границе апрельского прогноза на 2024 год (2,5-3,5%), в том числе, в первом квартале влияние на это оказал дополнительный день в феврале.

"Мы будем внимательно рассматривать данные на опорном заседании в июле и пересматривать прогноз и по ВВП, и по темпам роста кредитования обновлять. По нынешним, предварительным, оценкам, сейчас ВВП идет где-то около верхней границы, это надо будет смотреть", - сказала на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина .

"Данные за первый квартал точно несколько сдвинуты вверх в силу эффекта 29 февраля - это дополнительный день, который экономика проживает, и, соответственно, и объем выпуска, и спроса дополнительные в течение этого дня реализуются, и это влияет на сравнение первого квартала високосного года с предыдущим первым кварталом", - отметил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Величину вклада этого эффекта, по его словам, можно будет оценить только по мере выхода данных за последующие месяцы. "Но он значимый", - отметил Заботкин.

"Просто на основании одних данных за первый квартал говорить, что экономика в этом году идет по значительно более высокой траектории, чем предполагалось ранее, наверное, не очень уместно, но, как раз к концу июля у нас уже будет достаточно данных и за апрель, и за май, и предварительная оперативная статистика за июнь для того, чтобы точнее сформировать мнение о том, где в итоге находится точка экономической активности для второго квартала с учетом всех этих эффектов", - пояснил также он.