SAP купит израильского разработчика ПО WalkMe за $1,5 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Германский производитель программного обеспечения SAP SE договорился о покупке израильского разработчика платформы взаимодействия с клиентами WalkMe Ltd. примерно за $1,5 млрд.

Как сообщает SAP, компания заплатит по $14 за акцию WalkMe. Это представляет собой премию в 45% к цене бумаг на закрытие торгов 4 июня. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Советы директоров обеих компаний одобрили соглашение.

WalkMe была создана в 2011 году, провела IPO на американской бирже Nasdaq в июне 2021 года. Число клиентов компании превышает 2 тысячи. В штате компании больше 900 сотрудников.

Цена бумаг WalkMe в рамках предварительной сессии на Nasdaq взлетела более чем на 42% - до $13,72.