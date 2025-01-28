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SAP в IV квартале увеличила выручку на 11%, улучшила годовой прогноз

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в четвертом квартале 2024 года увеличила выручку на 11%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре она составила 9,377 млрд евро против 8,468 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Доходы "облачного" бизнеса подскочили на 27% и достигли 4,708 млрд евро.

Поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 3% - до 3,559 млрд евро.

Операционная прибыль SAP в минувшем квартале повысилась на 6% и составила 2,016 млрд евро, скорректированная прибыль - на 24%, до 2,436 млрд евро.

Прибыль от продолжающихся операций выросла до 1,616 млрд евро, или 1,37 евро в расчете на акцию, по сравнению с 1,201 млрд евро, или 1,05 евро на акцию, за тот же период годом ранее.

SAP улучшила прогноз на 2025 год и теперь ожидает, что скорректированная операционная прибыль без учета изменения валютных курсов будет находиться в диапазоне 10,3-10,6 млрд евро по сравнению с ожидавшимися ранее 10 млрд евро, выручка "облачного" бизнеса - 21,6-21,9 млрд евро (предыдущий прогноз - более 21,5 млрд евро).

SAP Германия
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