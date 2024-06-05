Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Jeep планирует увеличить продажи гибридов в США на 50% в 2024 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Jeep (входит в группу Stellantis) намерен увеличить продажи гибридных автомобилей в США в полтора раза в 2024 году, до 160-170 тысяч машин, сообщил CNBC глава бренда Антонио Филоза.

Кроме того, Jeep анонсировал свою первую полностью электрическую модель, Wagoneer S. Она поступит в продажу этой осенью.

"Сейчас нужно быть гибким, - сказал Филоза. - Одним из драйверов роста станет свобода выбора".

В 2023 году Stellantis продала в Штатах в совокупности 143 тысячи автомобилей, из них 113 тысяч пришлось на гибридные машины Jeep, главным образом моделей Wrangler и Grand Cherokee.

Jeep Stellantis США Антонио Филоза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

ПМЭФ-2024

На ПМЭФ представили модель Lada Iskra, в запуск которой вложено 23 млрд руб.

На ПМЭФ представили модель Lada Iskra, в запуск которой вложено 23 млрд руб.

Сбербанк повышает ставки по ипотеке и потребкредитам из-за роста доходности ОФЗ

OFAC приняло к рассмотрению обращение СПБ банка по разблокировке активов клиентов

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза

Минфин с 7 июня уменьшит объем дневной покупки валюты/золота в 1,5 раза
ПМЭФ-2024

Сбербанк ожидает всплеска спроса на ипотеку в июне

ФНБ в мае сократился на 47 млрд рублей, до 12,704 трлн рублей

Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Тинькофф банк сменит название на Т-банк
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });