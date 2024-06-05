Jeep планирует увеличить продажи гибридов в США на 50% в 2024 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Jeep (входит в группу Stellantis) намерен увеличить продажи гибридных автомобилей в США в полтора раза в 2024 году, до 160-170 тысяч машин, сообщил CNBC глава бренда Антонио Филоза.

Кроме того, Jeep анонсировал свою первую полностью электрическую модель, Wagoneer S. Она поступит в продажу этой осенью.

"Сейчас нужно быть гибким, - сказал Филоза. - Одним из драйверов роста станет свобода выбора".

В 2023 году Stellantis продала в Штатах в совокупности 143 тысячи автомобилей, из них 113 тысяч пришлось на гибридные машины Jeep, главным образом моделей Wrangler и Grand Cherokee.