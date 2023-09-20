Goldman Sachs оценил потери GM, Ford и Stellantis от забастовки в $100-125 млн в неделю

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Забастовка на предприятиях General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis NV будет стоить каждому из трех автопроизводителей порядка $100-125 млн недополученной выручки в неделю, согласно оценкам экспертов Goldman Sachs.

В своих прогнозах команда Goldman во главе с Марком Делани учитывает то, какие именно предприятия затронуты забастовкой, а также какие модели автомобилей производятся на них, отмечает Market Watch.

Порядка 13 тыс. сотрудников GM, Ford и Stellantis вышли на забастовку 15 сентября. Забастовка на предприятиях всех трех автопроизводителей одновременно проводится впервые. В частности, она началась на заводе Ford в Мичигане, где производятся модели Bronco и Ranger, на предприятии GM в Миссури (модели Canyon и Chevrolet Colorado) и Stellantis в Огайо (Jeep Wrangler и Gladiator).

Средненедельные объемы производства завода Ford составляют 4 тыс. автомобилей, предприятия GM - 3,65 тыс., Stellantis - 6,6 тыс.

Президент профсоюза United Auto Workers (UAW) Шон Фейн предупредил, что профсоюз может расширить акцию, если существенного прогресса в переговорах с компаниями не будет достигнуто до полудня пятницы по местному времени.

Предприятие Ford в Канаде также оказалось под угрозой забастовки, но компания смогла договориться с местным профсоюзом Unifor за несколько часов до установленного им дедлайна.

Членами профсоюза Unifor являются порядка 5,6 тыс. сотрудников Ford в Канаде. Во вторник президент Unifor Лара Пейн заявила, что заключенное соглашение решает все вопросы, поднятые профсоюзом.

Акции GM прибавляют в цене 0,3% в ходе предварительных торгов в среду, Ford - 0,4%, Stellantis - 1,7%.

Всего в GM, Ford и Stellantis работают порядка 150 тыс. человек, состоящих в UAW, отмечает Market Watch. Четырехлетний контракт автопроизводителей с членами профсоюза истек 14 сентября. Профсоюз требует от компаний повышения зарплат на 46% в течение четырех лет наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и другими мерами.