На поддержку рыбаков Черного и Азовского морей направят за три года около 1 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ по поручению президента внесло изменения в госпрограмму "Развитие рыбохозяйственного комплекса", согласно которым организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, смогут получить господдержку и частично покрыть операционные расходы.

Как сообщается в телеграм-канале правительства, на эти цели в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 1 млрд рублей. Субсидии будут предоставляться рыболовным предприятиям, работающим в Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, ДНР, Ростовской, Запорожской и Херсонской областях.

Средства пойдут на компенсацию части затрат на оплату труда работников и социальные отчисления. Размер возмещения составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой или произведенной за предыдущие 3 года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, такие шаги позволят сохранить большую часть сотрудников на предприятиях по ловле и разведению рыбы в акватории Азовского и Черного морей.