Безэкипажный катер уничтожен в районе Стрелецкой бухты Севастополя

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер, повреждений гражданской инфраструктуры нет, сообщил в субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, - это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - написал губернатор в своем телеграм-канале.