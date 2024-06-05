Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 400 тысяч
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в мае 2024 года увеличилось до 31,9 млн с 31,5 млн, сообщается в пресс-релизе биржи.
Частные лица за этот месяц увеличили число открытых счетов до 56,8 млн с 55,9 млн.
Сделки на Мосбирже в мае заключили более 3,8 млн частных инвесторов.
Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке биржи в мае стал максимальным в 2024 году и составил 116,3 млрд рублей.
Объем инвестиций физлиц в акции составил 10,7 млрд рублей, в облигации - 88,5 млрд рублей, в биржевые фонды - 17,1 млрд рублей.
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 14,6%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 87%.
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в мае увеличилось на 15,2 тыс. Всего открыто 5,8 млн ИИС.
Торговый оборот на счетах ИИС в мае 2024 года вырос на 15% по сравнению с маем 2023 года, до 238,5 млрд рублей. В структуре оборота по этим счетам 77% - сделки с акциями, 8% - с облигациями, 15% - с паями фондов.
Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в мае и апреле 2024 г.:
|Май
|Апрель
|Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета
|31,9 млн
|31,5 млн
|Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке
|3,8 млн
|4 млн
|Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями
|76,6 %
|76,6 %
|Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями
|31,4 %
|31,4 %
|Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты
|12,2 %
|12,2 %
|Доля частных инвесторов на срочном рынке
|64,8 %
|64,8 %
|Кол-во открытых ИИС на конец месяца
|5,8 млн
|5,8 млн
|Оборот по ИИС по итогам месяца
|238,5 млрд руб.
|272,7 млрд руб.
|Доля операций с акциями в обороте по ИИС
|77 %
|77 %
|Доля операций с облигациями в обороте по ИИС
|8 %
|9 %
|Доля операций с паями фондов в обороте по ИИС
|15 %
|14 %
В мае самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 8% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14%), "Газпрома" (11%), "Яндекса" (9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза"(7%), акции "Роснефти" (6%), "Норникеля" (5%), "Северстали" (4%) и "Магнита" (4%).
В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM и AKMM (42%, 16% и 14% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (5%); в российские акции AKME (3%) и SBMX (2%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (2%); фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2%); фонды инвестиций в золото GOLD (2%) и инструменты денежного рынка AMNR (2%).