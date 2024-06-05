Решетников отметил, что инфляция в РФ сейчас находится под действием разовых факторов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Динамика инфляции в РФ сейчас находится под воздействием разовых факторов, нужно спокойно к этому относиться и анализировать базовую инфляцию, прогноз Минэкономразвития будет уточнять в июле-августе. Об этом сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов, и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал он, комментируя вопрос - сохраняет ли министерство прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 5,1%.

"Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе (в соответствии с графиком - ИФ) пересчитывать", - добавил министр.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2024 год, опрошенных ЦБ в конце мая, вырос до 5,5% с 5,2% на середину апреля.

Прогноз самого ЦБ (от апреля) на 2024 год по инфляции составляет 4,3-4,8%.