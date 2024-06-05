Рынок акций РФ в среду превысил 3210п по индексу МосБиржи

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд, однако коррекционный отскок замедлился из-за фиксации прибыли игроками, ожидающими новостей со стартовавшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); внешние площадки в середине недели подавали позитивные сигналы и подросла нефть (Brent торгуется у $78 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3210 пунктов во главе с бумагами "Мечела" (+5,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3212,24 пункта (+0,8%, максимум сессии - 3237,53 пункта), индекс РТС - 1140,37 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 по Москве стоил 88,74 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+5,5% и +6,2% "префы"), "Газпром нефти" (+6,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), ПАО "Полюс" (+2,3%), расписки OZON (+2%), бумаги "ТКС Холдинг" (+1,9%), "Северстали" (+1,4%), "Татнефти" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "НЛМК" (+1%), "МТС" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), ВТБ (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%).

"Мечел" в I квартале 2024 года сократил добычу угля на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,57 млн тонн, сообщила компания. Общая реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) по отношению к предыдущему кварталу увеличилась на 8%, до 930 тыс. тонн, за счет вовлечения ранее накопленных складских запасов и роста добычи в разрезе "Нерюнгринский".

Подешевели акции "Магнита" (-1,2%), "Норникеля" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), "ММК" (-0,3%).

"Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовали мировое соглашение по "делу металлургов", сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом разбирательства. По словам собеседников агентства, договоренности были достигнуты накануне. Весной мировую с ФАС заключила "Северсталь", а 27 мая Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору компании и регулятора.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду сохранил восстановительное движение. В моменте индекс МосБиржи достигал 3237 пунктов, но потом немного сдал назад. Поддержку оказало повышение сырьевых котировок - акции нефтяников и металлургов улучшили свои позиции. Давление оказывал укрепившийся по ходу сессии рубль.

Китайские индексы в среду просели, несмотря на выход позитивной макростатистики (индикатор экономической активности PMI в секторе услуг КНР вырос до 54 пунктов, превысив прогнозные 52,5 пункта). Среди возможных причин ухудшения сантимента - нарастающие санкционные угрозы США в адрес китайских компаний, считает эксперт.

В то же время выросли индексы в Европе и США. В четверг ЕЦБ будет решать судьбу процентных ставок, возможно их снижение. Глава регулятора Кристин Лагард выступит с речью. Также инвесторы обратят внимание на экономическую статистику из США - данные по торговому балансу и отчет по числу первичных заявок на пособия по безработице. Также в четверг состоится церемония официального открытия XXVII ПМЭФ. На этот день запланировано более 80 дискуссий, круглых столов, сессий и бизнес-диалогов. Из корпоративных событий интерес представляет публикация финансовых результатов АФК "Система" по МСФО за I квартал. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 июня - 3150-3275 пунктов, считает Бахтин.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, потенциал краткосрочного восстановления рынка акций еще не исчерпан. Рубль перед пятничным заседанием ЦБ РФ сохраняет курс на годовые максимумы - 87,37 руб./$1, 94,70 руб./EUR1. Минфин РФ в среду сообщил, что с 7 июня уменьшит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,5 раза, до 3,7 млрд руб.

Акции "Мечел" в среду восстанавливались вместе со всем рынком. Кроме того, компания опубликовала операционные результаты за I квартал 2024 года, согласно которым добыча угля выросла на 22% г/г, но снизилась на 14% кв./кв. В то же время реализация концентрата коксующегося угля подскочила на 68% г/г и выросла на 8% кв./кв. Гендиректор Мечела Коржов сообщил, что с учетом складывающихся рыночных условий компания сконцентрировалась на сохранении ежеквартального объема добычи на приемлемом уровне и поиске наиболее выгодных вариантов для сбыта угля.

Акционеры "Селигдара" (+4,7%, до 68,6 рубля) накануне одобрили выплату дивидендов за 2023 год в размере 2 руб. на бумагу (текущая доходность 2,9%) с закрытием реестра 15 июня. Рост этих бумаг в среду, впрочем, наблюдался главным образом в рамках отскока от локальных минимумов. В целом акции "Селигдара" с августа прошлого года торгуются в рамках широкого диапазона 55,43-92,35 руб. и слабо реагируют на исторические пики цен на золото из-за убытков, получаемых компанией после выпуска "золотых" облигаций. С 2025 года "Селигдар" наряду с другими представителями отрасли может ожидать повышение НДПИ на золото, что усложняет финансовую ситуацию компании и ее возможности по выплате дивидендов, полагает Кожухова.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от внутридневных максимумов. Отчет Минэнерго США носил "медвежий" для цен характер и показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 1,23 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов на 5,3 млн баррелей - негативные сигналы, особенно с учетом сезона летних автомобильных поездок в стране. Нефтяные котировки теперь пытаются удержаться выше поддержек $77 и $72,6 за баррель соответственно, считает аналитик.

На западных фондовых площадках в среду преобладали покупки. Участники с оптимизмом ждут подведения итогов заседания ЕЦБ и данных по рынку труда США за май, надеясь получить "голубиные" сигналы в отношении монетарной политики в крупнейших развитых экономиках. Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и района сопротивлений 3250 и 1150 пунктов. Рынок снял краткосрочную перепроданность, но потенциал коррекционного роста, впрочем, еще не исчерпан и при "бычьем" сценарии может увести индикаторы в район 3370 и 1170 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на внешних рынках инвесторы ожидают, что в четверг ЕЦБ приступит к снижению ключевой ставки, а вышедшие накануне данные указывают на охлаждение рынка труда в США.

Деловые настроения в секторе услуг еврозоны в мае незначительно снизились: PMI в мае составил 53,2 пункта против 53,3 пункта месяцем ранее. В Германии конъюнктура в секторе услуг сохраняет позитивную динамику: майский PMI вырос до 54,2 пункта с апрельских 53,2 пункта.

Российский фондовый рынок продолжает восстановление, инвесторы оценивают новости с первого дня ПМЭФ. Тем временем индекс деловой активности в российском секторе услуг в мае неожиданно снизился до 48,7 пункта, а композитный индекс PMI упал до 49,7 пункта. Индекс услуг оказался ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с января 2023 года.

Индекс МосБиржи пробил важный уровень сопротивления 3200 пунктов, поэтому вероятным представляется сценарий восстановления до следующего уровня сопротивления 3273 пункта, считает Смирнов.

Как отмечает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис, накануне "Московская биржа" опубликовала данные по объемам торгов за май 2024 года (оборот вырос на 34% г/г и на 1% м/м, что на 7% превысило средний месячный показатель за последние 12 месяцев). В целом в мае активность рынка оставалась высокой (с поправкой на майские праздники) как по сравнению с предыдущим месяцем, так и относительно уровней годичной давности.

"По нашим оценкам, это дает основания полагать, что в 2024 году "Мосбиржа" снова продемонстрирует рост комиссионного дохода более чем на 10% г/г. Перспективы роста комиссионного дохода и процентного дохода (в последнем случае, на фоне высокой ставки ЦБ РФ) позволяют рассчитывать на дальнейший рост чистой прибыли по итогам 2024 года, несмотря на планируемое ускорение роста расходов в текущем году", - полагает аналитик.

Акции "Мосбиржи" сейчас оцениваются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 7,8х при средних исторических значениях этого мультипликатора 10-11х. Впрочем, с поправкой на текущий высокий уровень процентных ставок акции "Мосбиржи" уже не выглядят существенно недооцененными, считает Кипнис.

В свою очередь аналитики "Газпромбанк Инвестиции" полагают, что, учитывая продолжительный рост котировок и низкую дивидендную доходность акций "Мосбиржи" (собрание акционеров одобрило выплату дивидендов в сумме 17,35 рубля на одну акцию, текущая дивдоходность - около 7%; отсечка реестра 14 июня), эти бумаги не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), однако подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,9%) и США (индексы растут на 0,1-1,4% во главе с Nasdaq).

В Японии давление на настроения инвесторов оказало укрепление курса иены, что негативно сказывается на доходах экспортеров.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем с четвертого квартала 2021 года.

Нефть

На нефтяном рынке вечером среду рост цен приостановился из-за статистики Минэнерго США о росте запасов сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $77,92 за баррель (+0,5% и -1,1% накануне), июльская цена WTI - $73,63 за баррель (+0,6% и -1,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,3 млн), запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей (ожидался рост на 1,7 млн), запасы дистиллятов увеличились на 3,2 млн баррелей (ожидалось увеличение на 2,17 млн).

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,1 млн баррелей.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения избытка предложения на фоне общего пессимизма трейдеров в отношении состояния мировой экономики.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "Росгосстраха" (+14,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+8,5% и +6,2% "префы"), ПАО "Диод" (+6,6%), "КАМАЗа" (+6,5%), "Трубной металлургической компании" (+6,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+5,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,5%), "Самараэнерго" (+5,4% и +7,9% "префы").

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго" (-5%), "ТГК-14" (-3,4%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-3,2%), расписки ЦИАН (-3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,8%), акции ПАО "Группа Черкизово" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,21 млрд рублей (из них 7,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,47 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 4,89 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").