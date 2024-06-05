Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17%, в годовом выражении держится выше 8,1%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17% после 0,10% с 21 по 27 мая, 0,11% с 14 по 20 мая, 0,17% с 7 по 13 мая, 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), сообщил в среду Росстат.

Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз - за 4 дня вместо традиционных 7 дней.

С начала месяца рост цен в РФ к 3 июня составил 0,07%, с начала года - 3,13%.

Из данных конца мая-начала июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 июня осталась на уровне 27 мая и составила 8,15% (на конец апреля равнялась 7,84%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец мая будут опубликованы Росстатом 10 июля.

Плодоовощная продукция с 28 мая по 3 июня подешевела на 0,2% (с 21 по 27 мая - на 0,3%), в том числе цены на помидоры снизились на 7,0%, на огурцы - на 6,0%, капусту - на 2,0%, бананы - на 0,5%. Одновременно выросли цены на картофель - на 6,9%, яблоки - на 3,2%, морковь и свеклу - на 2,7%, лук - на 2,6%.

За период с 28 мая по 3 июня значительно выросли цены на баранину - на 0,6%, маргарин, сахарный песок, макаронные изделия и вермишель - на 0,5%, мороженую рыбу и творог - на 0,4%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,6%.

Среди непродовольственных товаров с 28 мая по 3 июня значительно выросли цены на доски обрезные - на 1,0%, плиты ДСП - на 0,7%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем по России повысились за неделю на 2,5%, троллейбусе - 0,6%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,3%, дизельное топливо на 0,2%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 28 мая по 3 июня выросла на 1,3% (с 21 по 27 мая - выросла на 2,9%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом сигнал. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - заявил ЦБ в своем комментарии по итогам совета директоров 26 апреля.

ЦБ при этом 26 апреля повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%, а прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году вырос до 15-16% с 13,5-15,5%.

Большинство членов совета директоров 26 апреля поддержали сохранение ключевой ставки, но были и мнения в пользу ее повышения (в резюме по итогам заседания отмечалось, что обсуждался вариант повышения на 1 п.п. - до 17% - ИФ), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Набиуллина 26 апреля также заявила, что в базовом сценарии ЦБ может начать снижать ставку во II полугодии. При этом она не исключила и возможность альтернативного сценария, когда процесс дезинфляции остановится или будет слишком медленным, тогда возможно и сохранение ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин 21 мая заявил журналистам, что поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного времени.

По его словам, вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России 7 июня.

"Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - заявил зампред ЦБ.

"Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал Заботкин.

Он отметил, что инфляция в РФ идет выше центральной точки прогноза ЦБ (на 2024 год - 4,3-4,8%). "Насколько это создает риски для диапазона прогноза, это мы обсудим на заседании совета директоров", - сказал Заботкин.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2024 год, опрошенных ЦБ в конце мая, вырос до 5,5% с 5,2% на середину апреля.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" на этой неделе, считает базовым вариантом сохранение ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 16% с ужесточением сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики. При этом эксперты отмечают увеличившуюся вероятность ее повышения на июньском или июльском заседании до 17-18%.