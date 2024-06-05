Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в I квартале снизилась на 96,9% до 4,7 млрд руб.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль угольных компаний России в январе-марте 2024 года снизилась на 96,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

По данным Росстата, за отчетный период угольные компании получили 47,7 млрд рублей прибыли (-71,5%), убытки составили 43 млрд рублей (рост в 2,9 раза).

Доля прибыльных компаний в I квартале 2024 года составила 50% против 61,3% годом ранее; убыточных, соответственно, также 50% против 38,7% годом ранее.

Добыча угля в РФ в январе-апреле 2024 года увеличилась на 0,3% до 144 млн т, сообщал ранее Росстат.

Добыча и экспорт угля из РФ в 2024 году могут сохраниться на уровне 2023 года, говорил в конце прошлого года министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". В апреле 2024 г. замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в разговоре с журналистами отмечал небольшое снижение экспорта угля. Но пересматривать прогнозы по добыче и экспорту Минэнерго пока не планирует, говорил он.

С 10 августа 2022 года в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро (на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Безработица в апреле обновила исторический минимум, опустившись до 2,6%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%

Зарплаты в РФ в марте выросли на 12,9% в реальном выражении

Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17%, в годовом выражении держится выше 8,1%

ПМЭФ-2024

"АвтоВАЗ" повысил план производства и продаж в РФ на 2024 год в пределах 5-10%

"АвтоВАЗ" повысил план производства и продаж в РФ на 2024 год в пределах 5-10%

ФАС согласовала покупку Шишкаревым порта Корсаков на Сахалине

ПМЭФ-2024

Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });