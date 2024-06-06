Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $78,77 за баррель, что на $0,36 (0,46%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,89 (1,2%), до $78,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,45 (0,61%), до $74,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,82 (1,1%), до $74,07 за баррель.

Во вторник нефтяной рынок завершил в минусе пятую сессию подряд, и подъем цен в среду можно считать "отскоком с перепроданной территории", говорит аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

"Пока неизвестно, продлится ли рост рынка, учитывая сохраняющиеся опасения в отношении перспектив спроса, решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании дополнительных ограничений на добычу, а также увеличение предложения нефти со стороны стран, не входящих в альянс", - приводит слова эксперта Market Watch.

"Вполне возможно, однако, что все эти факторы уже учтены в ценах. В этом случае, рынок может найти поддержку, поскольку в данный момент мы находимся в середине автомобильного сезона в США, когда спрос обычно увеличивается", - отмечает Разакзада.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей.