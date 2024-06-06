Brent подорожала до $78,91 за баррель

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в четверг на фоне снижения опасений по поводу американской экономики.

К 17:34 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,64%), до $78,91 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,5 (0,68%), до $74,57 за баррель.

Как стало известно 5 июня, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае вырос до 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 50,8 пункта.

Хорошая динамика показателя помогла немного развеять опасения по поводу американской экономики, пишет MarketWatch.

Спрос на нефть в 2024 году останется сильным и увеличится на 2,2 млн б/с, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на ПМЭФ-2024.

Он отметил, что аналитики ОПЕК ожидают рост мировой экономики к 2045 году вдвое, что будет способствовать увеличению потребления энергоносителей. Кроме того, в альянсе видят предпосылки к увеличению населения в мире с текущих 8 млрд человек до 9,5 млрд к 2045 году.