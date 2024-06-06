Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В США производительность труда выросла в I квартале на 0,2%, хуже прогноза

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в первом квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, по окончательным данных Министерства труда страны.

Предварительно сообщалось о подъеме производительности на 0,3%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали пересмотр до 0,1%.

Оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.

Производство товаров и услуг в первом квартале увеличилось на 0,9% (ранее сообщалось о повышении на 1,3%), количество отработанных часов - на 0,6% (на 1%). Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 4,2% (предварительные данные указывали на рост на 5%).

В годовом выражении производительность труда в январе-марте увеличилась на максимальные за три года 2,9%, стоимость рабочей силы - на 0,9%.

США Минтруда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отдельные экспортеры перевыполняют указ о продаже валюты

ПМЭФ-2024

Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу

Греф ожидает сохранения Банком России ключевой ставки в пятницу
ПМЭФ-2024

Перечень экономически значимых организаций расширят до девяти позиций

Сбербанк в мае фиксирует существенный рост выдачи ипотеки

Сбербанк в мае фиксирует существенный рост выдачи ипотеки
ПМЭФ-2024

Решетников сказал, что привязка НДПИ к бенчмаркам позволит избежать разовых налогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });