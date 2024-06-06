В США производительность труда выросла в I квартале на 0,2%, хуже прогноза

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в первом квартале выросла на 0,2% в поквартальном выражении, по окончательным данных Министерства труда страны.

Предварительно сообщалось о подъеме производительности на 0,3%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали пересмотр до 0,1%.

Оценка роста стоимости рабочей силы в январе-марте была понижена до 4% с первоначальных 4,7%, тогда как эксперты ожидали пересмотра до 4,9%.

Производство товаров и услуг в первом квартале увеличилось на 0,9% (ранее сообщалось о повышении на 1,3%), количество отработанных часов - на 0,6% (на 1%). Размер почасовой оплаты труда американцев вырос на 4,2% (предварительные данные указывали на рост на 5%).

В годовом выражении производительность труда в январе-марте увеличилась на максимальные за три года 2,9%, стоимость рабочей силы - на 0,9%.