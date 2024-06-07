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ЦБ Индии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) оставил без изменения ключевую процентную ставку по итогам восьмого заседания подряд.

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Ставка по операциям РЕПО осталась на уровне 6,5% годовых, как и прогнозировало большинство аналитиков и экономистов.

Потребительские цены в Индии в апреле выросли на 4,85%, что практически совпало с мартовской динамикой. Целевой диапазон ЦБ составляет 2-6%.

Глава RBI Шактиканта Дас отметил, что неопределенность продолжит оказывать давление на инфляционный прогноз и что темпы роста цен на продукты питания остаются повышенными.

Индийский ЦБ в пятницу повысил прогноз роста ВВП страны в текущем финансовом году, который завершится в марте 2025 года, до 7,2% с 7% и подтвердил прогноз инфляции на уровне 4,5%.

Индия
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