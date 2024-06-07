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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16%, говорится в сообщении регулятора.

"Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщает ЦБ РФ.

"При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Банк России
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