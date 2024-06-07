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Рынок акций РФ ускорил рост после решения ЦБ о сохранении ставки

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу ускорил рост после решения Банка России оставить ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых; индекс МосБиржи превысил 3265 пунктов, вернувшись к уровню конца мая.

К 13:31 индекс МосБиржи составил 3266,85 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1158,16 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,4%.

В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+6,4%), расписки OZON (+6,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,1%), "Аэрофлота" (+4%), "Норникеля" (+3,4%), банка ВТБ (+3,1%).

ЦБ РФ вернул в заявление направленный сигнал по ДКП, избрав жесткую формулировку. В частности, регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По оценке ЦБ, годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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