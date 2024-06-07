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Оценка роста ВВП еврозоны в I квартале подтверждена на уровне 0,3%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в первом квартале 2024 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat), представившего окончательные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,4%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями опрошенных Trading Economics экспертов.

Динамика ВВП еврозоны в поквартальном выражении была лучшей с третьего квартала 2022 года. Для сравнения: в четвертом квартале 2023 года ВВП еврозоны снизился на 0,1% в поквартальном и вырос на 0,2% в годовом выражении.

Потребительские расходы в еврозоне в январе-марте повысились на 0,2% к предыдущему кварталу, госрасходы не изменились, валовые капиталовложения снизились на 1,5%. Объем экспорта вырос на 1,4%, импорта – уменьшился на 0,3%.

ВВП Евросоюза в первом квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,5% – относительно января-марта прошлого года.

Экономика Германии в минувшем квартале выросла на 0,7%, Италии - на 0,6%, Франции - снизилась на 0,1%, Испании - на 0,3%.

Предварительные данные о динамике ВВП еврозоны во втором квартале будут обнародованы 30 июня.

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