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ЦБ, сохранив ставку, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России, сохранив неизменной ключевую ставку на фоне смешанных ожиданий рынка, сопроводил свое заявление направленным сигналом о курсе денежно-кредитной политики, избрав для него жесткую формулировку.

"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - заявил ЦБ.

В мартовском заявлении по итогам совета директоров ЦБ сигнала в прямом смысле не было, при этом ключевые фразы указывали на нейтральный настрой регулятора. В апреле ЦБ усилил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике для возвращения инфляции к цели: "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее". Эта фраза в близком звучании сохранилась и в июне ("для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле"), но теперь к ней добавился и прямой направленный сигнал.

Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений первого квартала 2024 года, отмечает ЦБ. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

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