Банк России сообщил о сохранении высокой кредитной активности

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Необеспеченное потребительское кредитование поддерживается ростом доходов населения. Государственные льготные программы продолжают вносить основной вклад в прирост ипотечного портфеля банков, при этом в рыночном сегменте динамика сдержанная.

Сохранение масштабных льготных госпрограмм может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования, отмечает ЦБ.

Общие темпы прироста корпоративного кредитования ниже пиковых значений осени 2023 года, хотя бюджетные стимулы поддерживают высокий спрос корпоративного сектора на кредитные ресурсы.