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Банк России сообщил о сохранении высокой кредитной активности

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

Необеспеченное потребительское кредитование поддерживается ростом доходов населения. Государственные льготные программы продолжают вносить основной вклад в прирост ипотечного портфеля банков, при этом в рыночном сегменте динамика сдержанная.

Сохранение масштабных льготных госпрограмм может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования, отмечает ЦБ.

Общие темпы прироста корпоративного кредитования ниже пиковых значений осени 2023 года, хотя бюджетные стимулы поддерживают высокий спрос корпоративного сектора на кредитные ресурсы.

ЦБ РФ Банк России
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