Греф ждет спада темпов роста кредитования во втором полугодии 2024 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Кредитование продолжает расти выше прогнозов, торможение может произойти во втором полугодии, сообщил журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Замедление темпов роста есть по сравнению с прошлым годом, но, тем не менее, кредитование растет и значительно более быстрыми темпами, чем прогнозировал ЦБ и мы, - сказал он. Думается, что такое торможение будет, но, скорее всего, во втором полугодии. Пока все развивается достаточно быстро".

Ипотечное кредитование в июне показало существенный рост на фоне сворачивания массовой льготной программы.

"Ипотека притормозила в мае, но в июне мы видим очень большой рост по отношению к маю - примерно плюс 30%. Но это тоже связано с окончанием льготной ипотеки. Я думаю, что после 1 июля мы увидим резкое снижение темпов роста ипотеки", - заявил Греф.

Он добавил, что с кредитным портфелем на фоне завершения льготной программы ничего страшного не произойдет. "Я думаю, что сократится рост ипотеки. Скорее всего, он либо сохранится на том же уровне, либо, может быть, даже немножко темпы выдачи упадут. По отношению к июню точно упадут, потому что люди старались получить ипотеку субсидируемую и "попасть в последний вагон"", - отметил глава Сбербанка.

"Я какой-то трагедии не вижу. Я думаю, что ситуация во втором полугодии будет непростой. Точечное субсидирование правительство оставило, в первую очередь семейная ипотека. Рынок найдет свое новое равновесие", - высказал мнение Греф.

Он подчеркнул, что нужно смотреть не на падение выдач (очевидно, что оно будет), а на значимость последствий. "Пока мы не видим, что эти последствия будут очень значимыми", - сказал он.