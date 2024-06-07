С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой

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Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - С 2025 года в России будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, заявил на ПМЭФ президент Владимир Путин.

"Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%", - сказал президент.

"Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц", - добавил он.

Путин отметил, что МРОТ уже превышает прожиточный минимум, как это определено в Конституции, "и в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике".