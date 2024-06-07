Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Что произошло за день: пятница, 7 июня

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке, обстрел Луганска, новый директор "Современника"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин предложил с февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Эту тему президент РФ поднял на пленарной сессии ПМЭФ. В Социальном фонде России достаточно средств для индексации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Использование Россией ядерного оружия может ускорить выполнение задач СВО, но важнее здоровье российских военных, заявил Владимир Путин. Президент РФ не считает, что наступил указанный в ядерной доктрине момент для применения ядерного оружия.

- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% и допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Регулятор рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

- Путин предложил предоставить семьям с двумя детьми ипотеку в малых городах под 6%, если хотя бы один из детей не достиг 18 лет.

- С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году составит не менее 35 тысяч рублей в месяц.

- Луганск подвергся ракетному обстрелу, пострадали 46 человек, четверо погибли. Повреждения получили 33 многоэтажки, обрушился подъезд многоквартирного дома. Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен пятью ракетами АТАСМS.

- Технологический процесс был нарушен на Новошахтинском НПЗ после атаки дрона 6 июня, сообщил "Интерфаксу" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Новым директором театра "Современник" стал Владимир Машков, худруком Театра Сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов. Все трое сохранят текущие должности: Машков - в Московском театре Олега Табакова, Герасимов - в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов - в Театре на Малой Бронной.

- Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля. Как сообщалось, из-за резкого роста цен на яйца в конце прошлого года РФ на полгода обнулила пошлину на ввоз яиц.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Херсонский губернатор сообщил о гибели 19 человек после обстрела магазина

Набиуллина назвала страшилками прогнозы о провале стройки без льготной ипотеки

Набиуллина назвала страшилками прогнозы о провале стройки без льготной ипотеки

Собянин рассказал об эксперименте по биометрической идентификации иностранцев

Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ

Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ

ЦБ РФ рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 б.п.

Технологический процесс был нарушен на Новошахтинском НПЗ после атаки дрона

Естественная убыль населения России за январь-апрель увеличилась на 20%

Глава ЦБ РФ заявила о возросшей вероятности повышения ключевой ставки

ПМЭФ-2024

Путин заявил, что новой мобилизации не планируется

Путин заявил, что новой мобилизации не планируется

Француз Винатье в суде признал вину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });