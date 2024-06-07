Что произошло за день: пятница, 7 июня

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке, обстрел Луганска, новый директор "Современника"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин предложил с февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Эту тему президент РФ поднял на пленарной сессии ПМЭФ. В Социальном фонде России достаточно средств для индексации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Использование Россией ядерного оружия может ускорить выполнение задач СВО, но важнее здоровье российских военных, заявил Владимир Путин. Президент РФ не считает, что наступил указанный в ядерной доктрине момент для применения ядерного оружия.

- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% и допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Регулятор рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

- Путин предложил предоставить семьям с двумя детьми ипотеку в малых городах под 6%, если хотя бы один из детей не достиг 18 лет.

- С 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Таким образом, он превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году составит не менее 35 тысяч рублей в месяц.

- Луганск подвергся ракетному обстрелу, пострадали 46 человек, четверо погибли. Повреждения получили 33 многоэтажки, обрушился подъезд многоквартирного дома. Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен пятью ракетами АТАСМS.

- Технологический процесс был нарушен на Новошахтинском НПЗ после атаки дрона 6 июня, сообщил "Интерфаксу" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Новым директором театра "Современник" стал Владимир Машков, худруком Театра Сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов. Все трое сохранят текущие должности: Машков - в Московском театре Олега Табакова, Герасимов - в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов - в Театре на Малой Бронной.

- Россия не будет продлевать нулевую пошлину на ввоз яиц с 1 июля. Как сообщалось, из-за резкого роста цен на яйца в конце прошлого года РФ на полгода обнулила пошлину на ввоз яиц.