Совет директоров "РусГидро" предложил акционерам альтернативу с дивидендами

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" предложил акционерам на годовом собрании выбрать из двух вариантов распределения прибыли: отсутствие дивидендов за 2023 год или выплата 0,0779 рубля на акцию, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров по итогам 2023 года.

В случае принятия решения о выплате дивидендов, отсечка будет установлена на 9 июля.

Уставный капитал "РусГидро" разделен на 444,79 млрд обыкновенных акций. Общая сумма выплат, таким образом, может составить 34,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 32,1 млрд рублей.

Дивидендная политика "РусГидро" предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года.

По итогам 2022 год компания выплатила акционерам 0,05025 рубля на акцию (в сумме - 22,35 млрд рублей), что было выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составило 50% от прибыли, скорректированной на неденежные операции.

Годовое собрание акционеров "РусГидро" по итогам 2023 года назначено на 28 июня и пройдет в заочной форме.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 3 июня.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основным акционером "РусГидро" на конец сентября 2023 года было Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.