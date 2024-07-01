Акционеры "РусГидро" не приняли решение по дивидендам за 2023 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "РусГидро" на годовом собрании в пятницу не приняли решение относительно дивидендов за прошлый год, сообщила компания.

Ранее акционерам были предложены два варианта - либо отказаться от дивидендов, либо выплатить 0,0779 руб. на обыкновенную акцию. По обоим вариантам "решение не принято", заявила компания.

"В связи с отсутствием директивы, необходимой для голосования основного акционера ПАО "РусГидро" - Российской Федерации в лице Росимущества, решения по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2023 год не были приняты", - отмечается в пресс-релизе компании. "РусГидро" ждет решения ключевого акционера", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Годовое собрание акционеров "РусГидро" по итогам 2023 г. состоялось 28 июня в заочном формате.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" несколько источников на энергорынке, "РусГидро" обращалась к государству с просьбой не платить дивиденды за прошлый год на фоне долгов дочерней "Дальневосточной генерирующей компании" (ДГК). При этом Минфин, по данным собеседников агентства, традиционно выступал за то, чтобы компания дивиденды платила.

Несколько собеседников агентства, знакомых с ситуацией, поясняли, что компания еще ждет решения по выплатам. Один из них подтверждал предположение агентства, что прописанные два варианта - временная мера на фоне того, что ГОСА компании была намечена 28 июня, и какое-то предложение акционерам сделать было надо (компании предоставляют акционерам доступ к материалам за 20 дней до даты собрания - ИФ).

При этом Росимущество, являясь мажоритарным акционером (62,2%), могло бы на самом собрании обеспечить принятие того или иного варианта после получения рекомендации от государства. Но, очевидно, этого не произошло.

Уставный капитал "РусГидро" разделен на 444,79 млрд обыкновенных акций. Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 г. составила 32,1 млрд руб.

Дивидендная политика "РусГидро" предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года.

По итогам 2022 г. компания выплатила акционерам 0,05025 руб. на акцию (в сумме - 22,35 млрд руб.), что было выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составило 50% от прибыли, скорректированной на неденежные операции.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.