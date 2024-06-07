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Brent подорожала до $79,92 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в пятницу благодаря ожиданиям сохранения дефицита на рынке.

К 18:15 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,06%), до $79,92 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,23 (0,3%), до $75,78 за баррель.

Аналитик Commerzbank Карстен Фритш полагает, что во втором полугодии рынок нефти, скорее всего, останется дефицитным, даже если страны ОПЕК+ будут постепенно откатывать добровольное сокращение добычи. В связи с этим банк ожидает роста нефтяных котировок и в среднесрочной перспективе, пусть и с чуть более низкого уровня.

По прогнозам Commerzbank, к концу 2024 года сорт Brent будет стоить $90 за баррель. Ранее он ожидал $95 за баррель.

Brent Commerzbank WTI ОПЕК
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