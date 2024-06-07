Цены на нефть растут третью сессию подряд, но завершают неделю в минусе

Brent торгуется выше $80 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд, но завершают неделю в минусе из-за резкого снижения в ее первые дни на решениях ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составила $80,07 за баррель, что на $0,2 (0,25%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,46 (1,9%), до $79,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,24 (0,32%), до $75,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,48 (2%), до $75,55 за баррель.

Снижение стоимости Brent с начала недели составляет 1,3%, WTI - 1,6%.

Как сообщалось, ОПЕК+ в минувшие выходные пролонгировала действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. Альянс продлит дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, до конца сентября, после чего планирует убирать их на ежемесячной основе.

Теперь министры "пытаются несколько сдать назад", говоря о планируемой отмене ограничений, отмечает аналитик StoneX Алекс Хоудс.

"Заявления некоторых из ключевых представителей ОПЕК+ помогают ослабить "медвежий" настрой", - приводит слова эксперта Market Watch.

Так, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге в четверг, что недавние корректировки соглашения ОПЕК+ по добыче нефти были успешными. Он выразил оптимизм по поводу сохранения высокого спроса на нефть в мире.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал последнее заседание ОПЕК+ самым успешным и обвинил мировые инвестбанки в неверной интерпретации итогов заседания.