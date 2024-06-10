Интер РАО может купить у СУЭК производителя энергооборудования Элсиб

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ведет переговоры о покупке у АО "СУЭК" производителя электроэнергетического оборудования "Элсиб". Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры находятся в продвинутой стадии, и сделка может быть закрыта уже в июле.

Опрошенные "Коммерсантом" собеседники на рынке оценивают актив в 10-13 млрд руб., но стоимость сделки с "Интер РАО" они назвать затрудняются.

НПО "Элсиб" специализируется на проектировании и производстве гидрогенераторов, турбогенераторов, асинхронных и синхронных электродвигателей для различных отраслей промышленности. Выручка компании по РСБУ по итогам 2023 г. составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль – 661 млн руб.

Для "Интер РАО" эта сделка будет далеко не первой в сегменте энергомашиностроения. Ранее компания отмечала, что этот сегмент станет одним из ключевых для нее в ближайшей перспективе.

Весной 2024 года "Интер РАО" закрыла сделку по покупке "УТЗ". В 2022 году "Интер РАО" купила долю Siemens Energy в размере 65% в "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы"). А в 2021 году энергохолдинг потратил 46,9 млрд руб. на приобретение 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма".

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 года являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.