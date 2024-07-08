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"Интер РАО" ведет переговоры о покупке "Химпрома" у структур "Реновы"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" ведет переговоры о покупке ПАО "Химпром" (входит в "Группу Оргсинтез" ГК "Ренова"), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным газеты, переговоры находятся в продвинутой стадии, но окончательного решения о покупке предприятия, стоимость которого оценивается в 60-70 млрд рублей, пока нет. Интерес со стороны "Интер РАО" источники издани объясняют поиском прибыльных активов на рынке.

ПАО "Химпром" - одно из крупнейших предприятий химического комплекса России выпускает более 150 наименований химической продукции. Выручка компании по МСФО за 2023 год составила 17,5 млрд рублей, чистая прибыль - 2,9 млрд рублей.

Источники "Коммерсанта" называют "Химпром" и производимые предприятием продукты интересными, но это непрофильный для "Интер РАО" актив. "Интер РАО" последние два года активно покупала предприятия в сфере энергомашиностроения и заявляла, что этот сегмент станет одним из ключевых для нее в ближайшей перспективе.

Весной 2024 года "Интер РАО" закрыла сделку по покупке "УТЗ" (ранее также принадлежал структурам "Реновы"). В 2022 году "Интер РАО" купила долю Siemens Energy в размере 65% в "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы"). А в 2021 году энергохолдинг потратил 46,9 млрд рублей на приобретение 11 инжиниринговых компаний и IT-компании "Сигма".

Сумма денежных средств на счетах "Интер РАО" по итогам I квартала 2024 г. все еще составляла внушительные 357,3 млрд руб.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Ренова ФСК ЕЭС Россети Роснефтегаз Химпром
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