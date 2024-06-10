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Около 60% доразмещения акций Saudi Aramco пришлось на долю иностранных инвесторов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Около 60% объема доразмещения акций нефтекомпании Saudi Aramco пришлось на долю иностранных инвесторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, существенный интерес к сделке проявили инвесторы из США и Европы. Кроме того, заявки на участие в доразмещении бумаг саудовской нефтекомпании подали инвесторы из Великобритании, Гонконга и Японии. Общий объем заявок превысил $65 млрд, отмечают источники.

На прошлой неделе Saudi Aramco объявила, что разместит акции по цене 27,25 рияла ($7,27). В общей сложности было продано 1,545 млрд акций Aramco, что составляет 0,64% акционерного капитала компании. Объем размещения, таким образом, составил $11,2 млрд.

Aramco подтвердила, что значительная часть акций в ходе доразмещения была продана иностранным фондам. Зарубежным институциональным инвесторам теперь принадлежит 0,73% компании, говорится в сообщении Aramco.

Все средства от размещения акций получит государство.

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, продав акции на сумму порядка $30 млрд. Тогда лишь 23% бумаг были проданы иностранным инвесторам.

На данный момент капитализация компании составляет $1,83 трлн. С начала текущего года бумаги Aramco подешевели на 13,3%, в понедельник они торгуются на уровне 28,6 рияла.

Саудовской Аравии принадлежит около 82% акций Aramco, еще 16% находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Saudi Aramco PIF Саудовская Аравия
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