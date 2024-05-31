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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на сумму до $12 млрд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия анонсировала размещение очередной порции акций нефтекомпании Saudi Aramco, в рамках которого может привлечь около $12 млрд.

Как говорится в сообщении Aramco, инвесторам будет предложено 1,545 млрд акций компании по цене 26,7-29 рияла ($7,12-7,73). В случае продажи бумаг по верхней границе этого диапазона объем размещения составит 44,81 млрд риялов ($11,9 млрд).

Размещаемые бумаги составят 0,64% акционерного капитала Aramco.

Компания начнет принимать заявки местных и иностранных институциональных инвесторов на участие в доразмещении акций в воскресенье, розничных инвесторов, которым будет предложено 10% размещаемых акций, – в понедельник. Прайсинг ожидается в пятницу, 7 июня.

Все средства от размещения акций получит государство, говорится в пресс-релизе.

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка $30 млрд. Капитализация компании составляет $1,9 трлн. С начала текущего года бумаги Aramco подешевели на 12%, их стоимость на закрытие рынка составила 29 риялов по сравнению с ценой IPO в 32 рияла.

Основная часть акций Saudi Aramco принадлежит правительству Саудовской Аравии и суверенному фонду Public Investment Fund (PIF). На саудовской бирже торгуется 1,73% акций компании, отмечает Market Watch.

Саудовская Аравия Saudi Aramco
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