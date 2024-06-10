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Цены на нефть усилили рост, Brent торгуется около $80,5 за баррель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник.

Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на двухдневное заседание Федеральной резервной системы, завершающееся в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 по московскому времени составила $80,46 за баррель, что на $0,84 (1,06%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,94 (1,24%), до $76,47 за баррель.

Цены на нефть опускались с начала апреля на сигналах снижения спроса, а также на фоне уменьшения премии за геополитический риск. Давление на рынок на прошлой неделе оказало решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании части ограничений на добычу нефти.

Goldman Sachs Group Inc., между тем, сохраняет прогноз для стоимости нефти Brent на уровне $75-90 за баррель. Эксперты банка отмечают, что высокий спрос в летний период, когда традиционно повышается потребление энергоносителей в связи с необходимостью кондиционирования воздуха, а также увеличивается активность автовладельцев, может привести к ощутимому дефициту на нефтяном рынке в третьем квартале.

Аналитики Bank of America полагают, что нефть является идеальным инструментом для хеджирования рисков перед президентскими выборами в США. Эксперты отмечают, что нефтяной рынок имеет хороший потенциал роста после почти 15%-го снижения с апрельских пиков, отмечает Market Watch.

Brent WTI ОПЕК США
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