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Brent подешевела до $81,4 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо опускаются во вторник, трейдеры ждут ежемесячного отчета ОПЕК по рынку, который будет опубликован позднее в течение дня.

К 14:15 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,28%), до $81,4 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,22 (0,28%), до $77,52 за баррель.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на отчет Международного энергетического агентства и двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится 12 июня.

Цены на нефть опускались с начала апреля на сигналах снижения спроса, а также на фоне уменьшения премии за геополитический риск. Давление на рынок на прошлой неделе оказало решение ОПЕК+ о постепенном сворачивании части ограничений на добычу нефти.

В понедельник трейдеры активно покупали подешевевшую нефть, благодаря чему цены выросли более чем на 2,5%.

"После недавнего спада у нефтяного рынка есть пространство для подъема в краткосрочной перспективе", - заявили MarketWatch эксперты Morgan Stanley Мартин Ратс и Шарлотт Фиркинс.

Brent WTI ОПЕК ФРС США МЭА
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