"ЮТэйр" надеется продолжить закупать вертолеты с поддержкой из ФНБ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "ЮТэйр" хотела бы продолжить закупать новые российские вертолеты, поставляемые при поддержке средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia-2024 гендиректор компании Андрей Мартиросов.

"Хотелось бы. На самом деле это один из лучших примеров использования средств ФНБ, потому что мультипликатор колоссальный. Деньги ФНБ направляются в высокотехнологичную индустрию - получается продукт с высокой добавленной стоимостью, высокого уровня технологического передела, как сейчас модно говорить", - сказал он.

В 2023 году "ЮТэйр - Вертолетные услуги" пополнила парк 11 Ми-8МТВ-1 и четырьмя Ми-8АМТ, переданными "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК (ОКПО: 57992197)) в рамках инвестпроекта по обновлению вертолетного парка в РФ с использованием средств ФНБ. На ПМЭФ-2024 на прошлой неделе стороны заключили договор на поставку еще десяти Ми-8МТВ-1 - также при поддержке из ФНБ.

"Вертолетный" ФНБ-проект был утвержден правительством в феврале 2023 года. В соответствии с ним в 2023-2025 годах ГТЛК поставит отечественным перевозчикам 86 вертолетов типа Ми-8 на льготных для них условиях - по ставке лизинга 2,5%. Инвестиции в проект составляют 44,5 млрд рублей, на 100% он финансируется из ФНБ.

Как сообщала ГТЛК, к настоящему моменту компания получила весь объем средств на реализацию проекта и проавансировала ими строительство всех заявленных Ми-8. В течение 2023 года в лизинг передано 26 из них. Спрос на вертолеты, "тем более на таких льготных условиях, колоссальный", заявлял гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих. Он "значительно превосходит возможности действующего ФНБ-проекта", поэтому рассматривается возможность его пролонгации и расширения, говорил Дитрих.

Простаивающие Ми-17

Большая часть вертолетов семейства Ми-17 в парке "ЮТэйр", эксплуатация который ранее была приостановлена на фоне сокращения участия в миссиях ООН, до сих пор простаивает, сообщил Мартиросов.

"Часть из них запущена в ремонт, но значительная часть простаивает - больше 20 машин все еще находится в ожидании ремонта", - сказал он журналистам.

На вопрос, как это коррелирует с тем, что "ЮТэйр" заказывает новые вертолеты, Мартиросов сказал: "Абсолютно четко все коррелирует в том смысле, что сегодня сложилась такая ситуация, что начать эксплуатацию нового вертолета - интегрально эффективнее, чем восстановить летную годность вертолета, который выработал свой ресурс".

"Но это не говорит о том, что эти (простаивающие - ИФ) вертолеты выведены из эксплуатации навсегда. Естественно, у нас есть планы по восстановлению их летной годности - они стоят на нашей технической базе в Тюмени. То есть все будет!", - заверил Мартиросов.

ООН исторически была основным заказчиком вертолетных работ "ЮТэйр" за рубежом. В 2022 году из-за антироссийских санкций доля присутствия перевозчика в контрактах организации начала сокращаться.

Всего в парке группы "ЮТэйр" насчитывается более 300 вертолетов разного типа. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".