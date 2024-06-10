"ЮТэйр" ждет рост пассажиропотока на 4-5% за счет вывода самолетов из простоя

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ЮТэйр" в 2024 году планирует увеличить пассажиропоток на 4-5% в сравнении с предыдущим годом, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов.

"На этот год у нас есть прогноз по бизнес-плану - мы планируем 4-5% роста пассажиропотока", - сказал он.

Также, по его словам, бизнес-план компании на 2024 год предполагает прибыль, но "очень скромную".

В 2023 году "ЮТэйр" перевезла самолетами 6,06 млн пассажиров, что на 9% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании по РСБУ составила 3,4 млрд рублей (-17%).

Рост показателя по итогам этого года предполагается, в том числе, за счет ввода в строй самолетов, "ранее простаивавших после известных событий", пояснил глава "ЮТэйр". "Мы восстановили большую часть флота", - сказал он.

Согласно обновленной в мае комплексной программе развития авиаотрасли, по итогам 2024 года российские авиакомпании перевезут совокупно 98 млн человек, что предполагает снижение показателя на 7% г/г. В предыдущей версии документа (утвержденной в августе 2023 года) прогноз был на уровне 104,5 млн человек. Измененная программа также учитывает анонсированный ранее сдвиг поставок российской авиатехники - МС-21, SJ-100, Ил-114-300 и пр.

Рост парка

Относительно возможности расширения самолетного парка "ЮТэйр" Мартиросов сказал: "Наша финансовая модель содержит в себе некий план управления флотом, который в свою очередь содержит программу обновления флота. Да, действительно, мы планировали эти обновления как за счет отечественной, так за счет и иностранной техники. Но в новых условиях будут новые решения - поэтому что сейчас комментировать?".

В настоящий момент "невозможно приобрести ни отечественную технику, ни западную", добавил он. "Пока в общем и целом нам хватает того, что у нас есть. Но план, конечно, содержит увеличение. Будем действовать в соответствии с меняющимися обстоятельствами", - заключил Мартиросов.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания с самолетным парком, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается 59 самолетов Boeing и ATR и более 300 вертолетов разного типа. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".