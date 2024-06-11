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Цена нефти Brent стабилизировалась у $81,5 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны утром во вторник после сильного подъема накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по московскому времени составила $81,54 за баррель, что на $0,09 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,01 (2,5%), до $81,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,02 (0,03%), до $77,72 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,21 (2,9%), до $77,74 за баррель.

Brent накануне подорожала максимально с 13 марта, WTI - с 8 февраля. Обе марки обновили наивысшие значения с 30 мая.

Нефтяной рынок был "перепродан" на новостях о том, что страны ОПЕК+ начнут повышать добычу в октябре, однако теперь трейдеры понимают, что "это вряд ли высечено в камне - и, скорее всего, не будет реализовано, если цены останутся низкими", приводит MarketWatch слова президента Strategic Energy & Economic Research Майкла Линча.

Кроме того, американские власти могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) страны по цене около $79 за баррель, отмечает Trading Economics.

Brent WTI ОПЕК+
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