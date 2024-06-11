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Аналитики Citi спрогнозировали новые рекорды на фондовом рынке Европы через год

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Увеличение корпоративных прибылей приведет к подъему европейских фондовых рынков до новых рекордов к середине 2025 года, полагают аналитики Citigroup.

Эксперты ожидают повышения сводного индекса крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 до 580 пунктов, что предполагает 11%-ный рост по сравнению со значением индикатора на закрытие рынка в понедельник (522,16 пункта). С начала текущего года Stoxx Europe 600 увеличился на 9%.

Оптимизм команды аналитиков Citi во главе с Беатой Мэнти связан с сохраняющимся импульсом к росту корпоративных прибылей, а также с улучшением макроэкономических условий в Европе с учетом первого с 2019 года снижения ключевых процентных ставок Европейским центробанком на прошлой неделе.

Эксперты ожидают, что соотношение цен акций компаний Stoxx Europe 600 к прогнозируемым прибылям будет оставаться на уровне 14. Они предупреждают, однако, что этот коэффициент может оказаться слишком консервативным в условиях начавшегося цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Фаворитами аналитиков Citi среди отраслей являются технологический и промышленный сектора, а также сфера здравоохранения. Кроме того, эксперты позитивно оценивают перспективы сферы туризма и развлечений.

В то же время они сохраняют осторожное отношение к компаниям автомобильного, телекоммуникационного и коммунального секторов.

Citigroup Stoxx Europe 600 Европа ЕЦБ Беата Мэнти
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