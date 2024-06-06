ЕЦБ снизил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п., впервые с 2019 г.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

ЕЦБ снизил ставки впервые с 2019 года. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам теперь составляет 4,25%, ставка по депозитам - 3,75%, ставка по маржинальным кредитам - 4,5%.

"Управляющий совет ЕЦБ твердо намерен добиться своевременного замедления инфляции до среднесрочной цели в 2%. Мы будем удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели", - говорится в сообщении банка.

Руководство ЕЦБ отметило, что продолжит следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно и что у них нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и динамике базовой инфляции", - говорится в пресс-релизе.

Регулятор подтвердил намерение сокращать свой портфель бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. ЕЦБ планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Тем временем портфель бумаг, приобретенных в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты в рамках своего мандата для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Пара евро/доллар по данным на 15:31 по Москве торгуется на уровне $1,0902 по сравнению с $1,0871 на закрытие предыдущей сессии, евро прибавляет около 0,3%. Европейский фондовый индекс STOXX Europe 600 растет на 0,65%.