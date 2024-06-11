"ЭкоНива" в I квартале увеличила производство молока на 7%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ГК "ЭкоНива", ведущий оператор рынка сырого молока в РФ, в первом квартале произвела его 325,7 тыс. тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (304 тыс. тонн), сообщает компания.

Среднесуточный надой достиг 3 578 тонн против 3 378 тонн годом ранее, средний надой на одну фуражную корову составил 31,3 кг в сутки против 30 кг соответственно. "Специалисты группы продолжают работу над увеличением продуктивности молочного стада. При этом рост производительности сопровождается ростом себестоимости производства как сырого молока, так и готовой молочной продукции", - говорится в пресс-релизе.

Поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах группы в первом квартале насчитывало порядка 246,4 тыс. голов (233,3 тыс. голов в первом квартале 2023 года), в том числе фуражного стада - 114,5 тыс. коров (112,7 тыс.).

Перерабатывающие предприятия "ЭкоНивы" в первом квартале произвели 83,6 тыс. тонн готовой продукции, на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 тыс. тонн). Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) увеличилось на 37%, до 79,24 тыс. тонн с 57,64 тыс. тонн годом ранее, йогуртно-десертной группы, включая мороженое, - на 32% до 2 060 тонн с 1 560 тонн, сыров - более чем в 6 раз, до 2 300 тонн с 365 тонн соответственно.

Согласно пресс-релизу, для реализации продукции собственного производства группа расширяет различные каналы продаж. В первом квартале точки фирменной розничной сети были открыты в Воронежской, Московской и Рязанской областях, начались экспортные поставки в Киргизию и Абхазию. Входящие в группу предприятия - "МосМедыньагропром" в Калужской области, Аннинский молочный завод и Щучинский сыродельный завод в Воронежской области - получили сертификаты "халяль", а также прошли аудит на соответствие требованиям стран ЕАЭС, что открывает возможности для расширения экспортного ассортимента.

На конец марта общее число торговых точек, в которых представлена продукция группы, составило более 65 тыс. против 40,7 тыс. на конец аналогичного периода прошлого года.

Группа также сообщила, что под урожай 2024 года отвела свыше 480 тыс. га в 13 регионах присутствия. Под товарные культуры выделено более 215 тыс. га, порядка 44 тыс. га - под семена. Около 195 тыс. га предназначено для выращивания кормовых культур. Основная задача группы - полностью обеспечить собственные потребности в сочных и грубых кормах. Яровой сев в хозяйствах "ЭкоНивы" подходит к завершению, сообщает компания.

Согласно пресс-релизу, в первом квартале сорта озимой пшеницы "ЭН Альтаис", "ЭН Исида" и сои "ЭН Авиор", выведенные в центре селекции и первичного семеноводства группы, внесены в Госреестр селекционных достижений. Они допущены к использованию для Центрально-Черноземного и Средневолжского регионов. На испытаниях в Госсорткомиссии находится еще несколько сортов. Помимо селекционных программ по озимой пшенице и сое, ведутся работы по селекции чечевицы, яровой мягкой пшеницы, люпина и нута.

ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.

Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.

Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года и составила около 70 млрд рублей, EBITDA сократилась на 32-43%, до 15-18 млрд рублей.