"ЭкоНива" начинает консолидацию бизнеса в российской юрисдикции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компания "ЭкоНива", ведущий производитель сырого молока в России, сообщила, что начинает процесс консолидации бизнеса в российской юрисдикции.

Головная структура компании - германская Ekosem-Agrar AG - решила провести реструктуризацию двух выпусков корпоративных облигаций. Это, в свою очередь, позволит действующим акционерам группы перевести ее активы под контроль новой компании, находящейся в российской юрисдикции.

Предложение адресовано держателям корпоративных облигаций Ekosem-Agrar AG 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5 / WKN: A1R0RZ) и 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08 / WKN: A2YNR0). Оно предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1000 евро.

Как сообщает сайт группы, оба выпуска облигаций (2012/2027 и 2019/2029) компании Ekosem-Agrar AG обращаются на Штутгартской и Франкфуртской фондовых биржах. Всего у Ekosem-Agrar AG было два выпуска облигаций: 2012/2027 на сумму 78 млн евро и 2019/2029 на сумму 100 млн евро. Как показывают расчеты, согласно предложению, направленному держателям облигаций (т.е. 30% от номинала), для погашения группе понадобится порядка 53 млн евро.

Собрания с держателями облигаций запланированы на 2 мая 2024 года. Приглашение к участию в них опубликовано в "Федеральном вестнике Федеративной республики Германия" 8 апреля, а также доступно на официальном сайте группы.

Компания e.Anleihe, назначенная в качестве представителя держателей облигаций обоих выпусков, а также консультативный комитет держателей облигаций, созданный в 2022 году и состоящий из крупных инвесторов, приветствуют предложенные меры, учитывая политическую ситуацию и динамику цен на облигации на фондовом рынке, и обещают изучить представленную концепцию более подробно, говорится в пресс-релизе.

Более того, руководство группы планирует перевести операционный бизнес, который базируется исключительно в России, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Для этого планируется продать доли в российских холдинговых (операционных) компаниях группы, принадлежащие германским юрлицам, российской компании-покупателю. Таким образом, основные нынешние акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом группы Штефаном Дюрром, который является гражданином РФ, станут владельцами долей российской компании-покупателя. В этом случае держателей облигаций просят отказаться от предъявления облигаций к погашению в связи со сменой материнской компании.

"При этом в настоящее время акционеры "ЭкоНивы" ведут переговоры с потенциальными российскими инвесторами, которые намерены вложить до 100 млн евро в капитал российской компании-покупателя. Потенциальные инвесторы готовы осуществить инвестиции исключительно при условии вышеупомянутой реструктуризации облигаций и перехода российских холдинговых (операционных) компаний группы "ЭкоНива" российской компании-покупателю", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно предварительным данным консолидированной неаудированной финансовой отчетности по МСФО, выручка ГК "ЭкоНива" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года и составила около 70 млрд рублей, EBITDA сократилась на 32-43%, до 15-18 млрд рублей из-за существенного роста производственных затрат и одновременно критически низких цен на сырое молоко в II-III кварталах. При позитивном сценарии руководство группы ожидает в 2024 году рост как выручки, так и EBITDA.

"Нам сложно далось данное решение, однако мы считаем, что с учетом общей ситуации предлагаемая продажа облигаций - это хорошая возможность для держателей. На наш взгляд, планируемая реструктуризация и перевод активов группы под контроль новой структуры в российской юрисдикции являются правильными шагами для сохранения нашей операционной деятельности и обеспечения дальнейшего существования группы в целом. В свое время облигации являлись важной финансовой опорой для развития нашего бизнеса, обеспечивая привлекательную доходность их держателям. В условиях глобальной геополитической нестабильности мы считаем, что продажа облигаций Ekosem Agrar AG является привлекательным предложением для инвесторов, позволяющим вернуть хотя бы часть их первоначальных вложений", - заявил президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр.

ГК "ЭкоНива" была основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением четыре перерабатывающих завода.

Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тысяч га.