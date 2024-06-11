ОПЕК оценила апрельский экспорт нефти из России и Центральной Азии в 6,6 млн б/с

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в апреле составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки, что соответствует объемам, поставленным в марте, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

При этом показатель на 3%, или 198 тысяч б/с ниже результата апреля 2023 года.

Аналитики ОПЕК отмечают, что снижение поставок через Черное море было компенсировано увеличением экспорта через балтийские и тихоокеанские порты.

Экспорт через систему "Транснефти" в апреле продолжил расти, увеличившись на 3%, или 115 тысяч б/с, до 4,1 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки были ниже на 2%, или 76 тысяч б/с.

Экспорт из Балтийского моря увеличился на 132 тысячи б/с (+8%), до среднего уровня 1,8 млн б/с. Поставки из Приморска выросли на 163 тысячи б/с (+18%) и составили в среднем 1,1 млн б/с. Экспорт из Усть-Луги снизился на 31 тысячу б/с (-4%), до 681 тысячи б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск снизились на 82 тысячи б/с (-13%), до 565 тысяч б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в апреле стали меньше относительно марта на 20%, или 49 тысяч б/с, составив 197 тысяч б/с. Данный показатель также на 27%, или 74 тысячи б/с ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в апреле вырос на 2%, или 9 тысяч б/с, до 578 тысяч б/с. При этом он был на 2% или 9 тысяч б/с, меньше, чем в апреле 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино выросли на 105 тысяч б/с (+12%), до среднего уровня 962 тысячи б/с., однако это на 11%, или 92 тысячи б/с ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт из сахалинских портов Де-Кастри и Анива в апреле снизился к предыдущему месяцу на 60 тысяч б/с (-20%), до 240 тысяч б/с. Это также на 26%, или 83 тысячи б/с меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в апреле по сравнению с мартом вырос на 5 тысяч б/с (+4%) и составил 133 тысячи б/с. Это на 33% больше, чем в апреле 2023-го.

Экспорт нефти из Центральной Азии в апреле в среднем составил 238 тысяч б/с, что на 6% больше, чем месяцем ранее, но на 10% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК снизился на 125 тысяч б/с (-8%) и составил 1,4 млн б/с. Это также на 3% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в апреле вырос к марту на 8%, или 43 тысячи б/с, до среднего уровня 620 тысяч б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в апреле снизился к предыдущему более чем на 12%, или 318 тыс. б/с, до 2,2 млн б/с. Это на 17%, или 0,5 млн б/с меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Сокращение в месячном исчислении произошло по всем основным видам нефтепродуктов, за исключением вакуумного газойля.