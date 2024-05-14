ОПЕК оценила в 3% рост экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в марте

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в марте составил в среднем 6,6 млн баррелей в сутки, что на 3%, или почти 0,2 млн б/с больше, чем в феврале, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Показатель также на 1%, или 50 тыс. б/с выше результата аналогичного месяца прошлого года.

Рост поставок наблюдался как через Черное море, так и Балтийское; при этом экспорт по трубопроводам сократился, подчеркивают в ОПЕК.

Экспорт через систему "Транснефти" в марте продолжил расти, увеличившись на 2%, или 83 тыс. б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки были выше на 5%, или 178 тыс. б/с.

Экспорт из Балтийского моря увеличился на 133 тыс. б/с (+9%), до среднего уровня 1,6 млн б/с. Поставки из Приморска выросли на 81 тыс. б/с (+10%) и составили в среднем 907 тыс. б/с. Экспорт из Усть-Луги увеличился на 52 тыс. б/с (+8%), до 711 тыс. б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск выросли на 106 тыс. б/с (+20%), до 647 тыс. б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в марте снизились относительно февраля более чем на 18%, или 55 тыс. б/с, составив 245 тыс. б/с. При этом данный показатель на 11%, или 25 тыс. б/с выше уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в марте снизился на 3%, или 17 тыс. б/с, до 569 тыс. б/с. Это на 2% или 10 тыс. б/с, больше, чем в марте 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино снизились на 83 тыс. б/с (-9%), до среднего уровня 857 тыс. б/с. Это на 8%, или 62 тыс. б/с больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт из сахалинских портов Де-Кастри и Анива в марте увеличился к предыдущему месяцу на 46 тыс. б/с (+18%), до 300 тыс. б/с. Это на 3%, или 9 тыс. б/с больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в марте по сравнению с февралем резко вырос - на 56 тыс. б/с (+86%) - и составил 128 тыс. б/с.

Экспорт нефти из Центральной Азии в марте в среднем составил 224 тыс. б/с, что на 2% больше, чем месяцем ранее, но на 8% меньше, чем в прошлом году, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК увеличился на 33 тыс. б/с (+2%) и составил 1,5 млн б/с. Это на 5%, или 75 тыс. б/с меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в марте снизился к февралю на 7%, или 42 тыс. б/с, до среднего уровня 577 тыс. б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в марте снизился к предыдущему более чем на 8%, или 220 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с. Это на 17%, или 0,5 млн б/с меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Сокращение в месячном исчислении произошло из-за падения экспорта бензина, газойля и мазута.