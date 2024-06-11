ОПЕК+ в мае добывала на 22 тыс. б/с выше плана, РФ превысила обещания на 130 тыс. б/с

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК+ в мае добывала 40,9 млн баррелей нефти в сутки (на 123 тыс. б/с меньше, чем в апреле), при этом непосредственно страны, участвующие в сделке ОПЕК+ (кроме Ливии, Ирана и Венесуэлы), добыли в мае 35,7 млн б/с, такие данные представлены в ежемесячном отчете ОПЕК.

Так, в мае по отношению к апрелю страны ОПЕК нарастили добычу на 29 тыс. б/с - до 26,6 млн б/с, а страны не-ОПЕК, входящие в сделку ОПЕК+, снизили производство на 152 тыс. б/с - до 14,3 млн б/с.

Рост добычи наблюдался в Экваториальной Гвинее, Габоне, Нигерии, ОАЭ, Мексике, а снижение - в Конго, Кувейте, Саудовской Аравии, Казахстане и России.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом квот по сделке ОПЕК+, а также добровольных сокращений восьми стран альянса, добыча превысила план на 22 тыс. б/с - добыто 35,68 млн б/с. При этом страны ОПЕК, участвующие в сделке, превысили план на 177 тыс. б/с, а страны из числа не-ОПЕК добывали на 155 тыс. б/с меньше обещанного, в основном из-за Мексики (ее квота не меняется, но учитывается в объеме ОПЕК+), Азербайджана и Судана.

Как сообщалось, ряд стран, недосокращающих добычу, в частности, Казахстан, Ирак и Россия, должен до конца июня представить план компенсации этих объемов (компенсация будет происходить в период до октября 2025 года). Так, в мае Россия должна была добывать 9049 тыс. б/с, а фактическая добыча составила, по данным ОПЕК, 9182 тыс. б/с, то есть на 133 тыс. б/с выше. В апреле Россия должна была добывать 9099 тыс. б/с, а добывала 9301 тыс. б/с, то есть, на 202 тыс. б/с выше.