Азербайджан в мае отставал от квоты ОПЕК+ на 90,1 тыс. б/с

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Азербайджане в мае 2024 года составила 460,9 тыс. б/с против показателя апреля на уровне 476 тыс. б/с, сообщает в среду Минэнерго страны.

"В мае 2024 года в Азербайджане суточная добыча нефти с конденсатом составила 569,7 тыс. б/с (в апреле - 596 тыс. баррелей), из которых на добычу нефти пришлось 460,9 тыс. баррелей, конденсат - 108,8 тыс. баррелей", - отмечает ведомство.

На 2024 год квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в мае сделку ОПЕК+ выполнил на 119,5% (отставал от квоты ОПЕК+ на 90,1 тыс. б/с - ИФ).