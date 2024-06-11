Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП на 2,6% в 2024 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2024 году (в январе ожидалось 2,4%), затем рост ускорится до 2,7% в 2025-2026 гг.

Это значительно ниже среднего уровня в 3,1%, зафиксированного за десятилетие до начала пандемии COVID-19.

Прогноз подразумевает, что в течение 2024-2026 гг. страны, которые в совокупности составляют более 80% населения мира и мирового ВВП, будут по-прежнему расти медленнее, чем в допандемийное десятилетие, отмечается в сообщении ВБ.

В государствах с развивающейся экономикой среднегодовые темпы подъема ВВП в 2024-2025 гг. ожидаются на уровне 4%, что несколько ниже прошлогоднего показателя. Рост в странах с низкими доходами населения ускорится до 5% в текущем году по сравнению с 3,8% в 2023 году.

В развитых государствах прогнозируется повышение экономики на 1,5% в 2024 году и на 1,7% в следующем году.

"Спустя четыре года после потрясений, вызванных пандемией, конфликтами, инфляцией и ужесточением денежно-кредитной политики, похоже, что рост глобальной экономики стабилизируется, - заявил главный экономист и старший вице-президент ВБ Индермит Гилл, слова которого приводятся в сообщении. - Вместе с тем, темпы роста будут не такие высокие, как до 2020 года".

При этом он отметил, что перспективы беднейших стран мира внушают еще большую обеспокоенность. "Они сталкиваются с тяжелым бременем обслуживания долга, сокращением торговых возможностей и климатическими явлениями, которые обходятся дорого для экономики этих стран. Развивающимся странам необходимо найти способы стимулирования частных инвестиций, снижения государственного долга, совершенствования образования, здравоохранения и базовой инфраструктуры", - полагает экономист.

В 2024 году ожидается замедление глобальной инфляции до 3,5%, а в 2025 году - до 2,9%, однако это ослабление не такое значительное, как прогнозировалось еще полгода назад, говорится в отчете банка. В результате, ожидается, что центральные банки многих стран продолжат действовать осторожно при снижении ключевых процентных ставок.

Глобальные процентные ставки, по всей вероятности, останутся высокими относительно показателей последних десятилетий и в 2025-2026 годах составят в среднем около 4% годовых, что примерно вдвое выше, чем в среднем в 2000-2019 годах.

"Хотя цены на продовольствие и энергоносители снизились во всех регионах мира, базовая инфляция остается относительно высокой и, вероятно, сохранится на таком же уровне, - отмечает заместитель главного экономиста и директор группы прогнозов ВБ Айхан Косе. - Это может побудить центральные банки крупнейших развитых стран отложить снижение процентных ставок. Сохранение более высоких ставок в течение более длительного периода будет означать ужесточение условий на мировых финансовых рынках и значительное замедление темпов роста в развивающихся странах".

Ожидается, что ВВП США в 2024 году увеличится на 2,5%, в последующие два года - на 1,8%.

Экономика еврозоны, по прогнозам ВБ, вырастет на 0,7% в этом году, на 1,4% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году. Для Японии эти показатели предполагаются соответственно на уровне 0,7%, 1% и 0,9%, для Китая - 4,8%, 4,1% и 4%, для Турции - 3%, 3,8% и 4,3%, для Бразилии - 2%, 2,2% и 2%.

ВБ прогнозирует, что объем мировой торговли в 2024 году повысится на 2,5%, в последующие два года - на 3,4%.

Также ожидается, что средняя цена нефти в этом году составит $84 за баррель, в 2025 году опустится до $79 за баррель, а в 2026 году - до $78,1 за баррель.