Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы роста ВВП России на 2024 и 2025 годы.

Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе ВБ Global Economic Prospects.

В апреле ВБ прогнозировал повышение ВВП РФ на 2,2% в 2024 году и на 1,1% в 2025 году.

ЭкономикаНовак допустил повышение прогноза о росте ВВП в 2024 году до 2,8-3%Читать подробнее

Уверенный рост экономики в конце 2023 года и в начале 2024 года позитивно скажется на динамике ВВП РФ по итогам всего текущего года, прогнозируют в ВБ. В то же время ожидаемое ужесточение макропруденциальных мер и сокращение объема субсидируемых ипотечных кредитов, вероятно, будут ограничивать потребительский спрос, говорится в докладе.

Военное производство продолжит поддерживать экономическую активность, ожидают в ВБ.

В докладе отмечается укрепление торговых связей России с Китаем, а также тот факт, что расчеты в торговле между двумя странами все больше проводятся в юанях.

В прошлом году, по оценкам ВБ, российская экономика выросла на 3,6%.

Согласно прогнозу организации, экономический рост в развивающихся государствах Европы и Центральной Азии в 2024 году составит 3%, в 2025 году - 2,9%, в 2026 году - 2,8%.

Всемирный банк РФ ВВП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы
Выставка-форум "Россия"

"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

ОПЕК+ в мае добывала на 22 тыс. б/с выше плана, РФ превысила обещания на 130 тыс. б/с

ОПЕК+ в мае добывала на 22 тыс. б/с выше плана, РФ превысила обещания на 130 тыс. б/с

Рынок акций РФ днем просел к 3160п по индексу МосБиржи во главе с "Мечелом"

Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы

Polymetal не планирует платить дивиденды в ближайшие годы

В июле станут доступны 1,5 млрд евро от замороженных активов РФ, их потратят на помощь Украине

Wildberries разместила ЦФА на 3 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Wildberries разместила ЦФА на 3 млрд рублей на платформе Альфа-банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });