Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы роста ВВП России на 2024 и 2025 годы.

Согласно новым прогнозам, российская экономика увеличится на 2,9% в текущем году, на 1,4% в следующем году и на 1,1% в 2026 году, говорится в июньском докладе ВБ Global Economic Prospects.

В апреле ВБ прогнозировал повышение ВВП РФ на 2,2% в 2024 году и на 1,1% в 2025 году.

Уверенный рост экономики в конце 2023 года и в начале 2024 года позитивно скажется на динамике ВВП РФ по итогам всего текущего года, прогнозируют в ВБ. В то же время ожидаемое ужесточение макропруденциальных мер и сокращение объема субсидируемых ипотечных кредитов, вероятно, будут ограничивать потребительский спрос, говорится в докладе.

Военное производство продолжит поддерживать экономическую активность, ожидают в ВБ.

В докладе отмечается укрепление торговых связей России с Китаем, а также тот факт, что расчеты в торговле между двумя странами все больше проводятся в юанях.

В прошлом году, по оценкам ВБ, российская экономика выросла на 3,6%.

Согласно прогнозу организации, экономический рост в развивающихся государствах Европы и Центральной Азии в 2024 году составит 3%, в 2025 году - 2,9%, в 2026 году - 2,8%.